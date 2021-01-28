Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 січня в Україні зафіксовано 5529 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 248, медпрацівників – 236). Кількість активних хворих - 192 030 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1941 летальних випадків – 149 одужало (особи) – 11946 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 48736 методом ПЛР — 28627 методом ІФА — 20109 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1206412 одужало (особи) – 992031 летальних випадків – 22351 проведено ПЛР-тестувань – 6184320

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1206412 5529 22351 149 992031 11946 м. Київ 127472 396 2326 18 63987 1634 Вінницька 26432 255 496 0 22274 162 Волинська 36442 159 571 3 33881 39 Дніпропетровська 66930 296 1786 8 58841 1201 Донецька 43564 201 848 20 38924 355 Житомирська 44003 263 737 3 40695 168 Закарпатська 31145 247 711 2 27573 88 Запорізька 65130 249 812 5 50345 1160 Івано-Франківська 47501 262 923 7 42470 58 Київська 68381 163 1122 5 54857 767 Кіровоградська 9719 45 320 3 6617 139 Луганська 13745 105 393 3 11402 140 Львівська 70245 454 2059 6 59448 754 Миколаївська 38501 308 657 8 24431 743 Одеська 80787 171 1306 5 70830 653 Полтавська 42771 151 875 6 38665 291 Рівненська 45498 172 565 1 42513 195 Сумська 45537 175 606 2 42071 200 Тернопільська 37396 213 521 2 34368 157 Харківська 77222 313 1349 8 68100 1052 Херсонська 20551 102 566 2 16704 211 Хмельницька 43671 242 782 4 40143 199 Черкаська 45345 103 535 14 39757 475 Чернівецька 44955 285 863 5 37833 395 Чернігівська 33469 199 622 9 25302 710

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.