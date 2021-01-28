28. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 січня в Україні зафіксовано 5529 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 248, медпрацівників – 236). Кількість активних хворих - 192 030 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

1941
  • летальних випадків –

149
  • одужало (особи) –

11946

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

48736
  • методом ПЛР —

28627
  • методом ІФА —

20109

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1206412
  • одужало (особи) –

992031
  • летальних випадків –

22351
  • проведено ПЛР-тестувань –

6184320

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1206412

5529

22351

149

992031

11946

м. Київ

127472

396

2326

18

63987

1634

Вінницька

26432

255

496

0

22274

162

Волинська

36442

159

571

3

33881

39

Дніпропетровська

66930

296

1786

8

58841

1201

Донецька

43564

201

848

20

38924

355

Житомирська

44003

263

737

3

40695

168

Закарпатська

31145

247

711

2

27573

88

Запорізька

65130

249

812

5

50345

1160

Івано-Франківська

47501

262

923

7

42470

58

Київська

68381

163

1122

5

54857

767

Кіровоградська

9719

45

320

3

6617

139

Луганська

13745

105

393

3

11402

140

Львівська

70245

454

2059

6

59448

754

Миколаївська

38501

308

657

8

24431

743

Одеська

80787

171

1306

5

70830

653

Полтавська

42771

151

875

6

38665

291

Рівненська

45498

172

565

1

42513

195

Сумська

45537

175

606

2

42071

200

Тернопільська

37396

213

521

2

34368

157

Харківська

77222

313

1349

8

68100

1052

Херсонська

20551

102

566

2

16704

211

Хмельницька

43671

242

782

4

40143

199

Черкаська

45345

103

535

14

39757

475

Чернівецька

44955

285

863

5

37833

395

Чернігівська

33469

199

622

9

25302

710

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19.

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