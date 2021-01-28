Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 січня в Україні зафіксовано 5529 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 248, медпрацівників – 236). Кількість активних хворих - 192 030 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1941
|
|
149
|
|
11946
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
48736
|
|
28627
|
|
20109
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1206412
|
|
992031
|
|
22351
|
|
6184320
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1206412
|
5529
|
22351
|
149
|
992031
|
11946
|
м. Київ
|
127472
|
396
|
2326
|
18
|
63987
|
1634
|
Вінницька
|
26432
|
255
|
496
|
0
|
22274
|
162
|
Волинська
|
36442
|
159
|
571
|
3
|
33881
|
39
|
Дніпропетровська
|
66930
|
296
|
1786
|
8
|
58841
|
1201
|
Донецька
|
43564
|
201
|
848
|
20
|
38924
|
355
|
Житомирська
|
44003
|
263
|
737
|
3
|
40695
|
168
|
Закарпатська
|
31145
|
247
|
711
|
2
|
27573
|
88
|
Запорізька
|
65130
|
249
|
812
|
5
|
50345
|
1160
|
Івано-Франківська
|
47501
|
262
|
923
|
7
|
42470
|
58
|
Київська
|
68381
|
163
|
1122
|
5
|
54857
|
767
|
Кіровоградська
|
9719
|
45
|
320
|
3
|
6617
|
139
|
Луганська
|
13745
|
105
|
393
|
3
|
11402
|
140
|
Львівська
|
70245
|
454
|
2059
|
6
|
59448
|
754
|
Миколаївська
|
38501
|
308
|
657
|
8
|
24431
|
743
|
Одеська
|
80787
|
171
|
1306
|
5
|
70830
|
653
|
Полтавська
|
42771
|
151
|
875
|
6
|
38665
|
291
|
Рівненська
|
45498
|
172
|
565
|
1
|
42513
|
195
|
Сумська
|
45537
|
175
|
606
|
2
|
42071
|
200
|
Тернопільська
|
37396
|
213
|
521
|
2
|
34368
|
157
|
Харківська
|
77222
|
313
|
1349
|
8
|
68100
|
1052
|
Херсонська
|
20551
|
102
|
566
|
2
|
16704
|
211
|
Хмельницька
|
43671
|
242
|
782
|
4
|
40143
|
199
|
Черкаська
|
45345
|
103
|
535
|
14
|
39757
|
475
|
Чернівецька
|
44955
|
285
|
863
|
5
|
37833
|
395
|
Чернігівська
|
33469
|
199
|
622
|
9
|
25302
|
710
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.