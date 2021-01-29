Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 січня в Україні зафіксовано 5 181 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 218, медпрацівників – 212). Кількість активних хворих - 185 773 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1916 летальних випадків – 128 одужало (особи) – 11310 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 44143 методом ПЛР — 24769 методом ІФА — 19374 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1211593 одужало (особи) – 1003341 летальних випадків – 22479 проведено ПЛР-тестувань – 6209089