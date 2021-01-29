Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 січня в Україні зафіксовано 5 181 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 218, медпрацівників – 212). Кількість активних хворих - 185 773 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
1916
|
|
128
|
|
11310
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
44143
|
|
24769
|
|
19374
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1211593
|
|
1003341
|
|
22479
|
|
6209089
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1211593
|
5181
|
22479
|
128
|
1003341
|
11310
|
м. Київ
|
127833
|
361
|
2335
|
9
|
65722
|
1735
|
Вінницька
|
26714
|
282
|
501
|
5
|
22432
|
158
|
Волинська
|
36601
|
159
|
577
|
6
|
33984
|
103
|
Дніпропетровська
|
67189
|
259
|
1795
|
9
|
59602
|
761
|
Донецька
|
43757
|
193
|
873
|
25
|
39166
|
242
|
Житомирська
|
44170
|
167
|
741
|
4
|
40939
|
244
|
Закарпатська
|
31282
|
137
|
711
|
0
|
27669
|
96
|
Запорізька
|
65362
|
232
|
818
|
6
|
51722
|
1377
|
Івано-Франківська
|
47857
|
356
|
929
|
6
|
42542
|
72
|
Київська
|
68707
|
326
|
1124
|
2
|
55548
|
691
|
Кіровоградська
|
9746
|
27
|
323
|
3
|
6745
|
128
|
Луганська
|
13785
|
40
|
394
|
1
|
11499
|
97
|
Львівська
|
70685
|
440
|
2068
|
9
|
60300
|
852
|
Миколаївська
|
38708
|
207
|
661
|
4
|
25536
|
1105
|
Одеська
|
81047
|
260
|
1308
|
2
|
71380
|
550
|
Полтавська
|
42989
|
218
|
877
|
2
|
38955
|
290
|
Рівненська
|
45707
|
209
|
566
|
1
|
42651
|
138
|
Сумська
|
45660
|
123
|
615
|
9
|
42153
|
82
|
Тернопільська
|
37575
|
179
|
524
|
3
|
34640
|
272
|
Харківська
|
77470
|
248
|
1355
|
6
|
68645
|
545
|
Херсонська
|
20621
|
70
|
570
|
4
|
16988
|
284
|
Хмельницька
|
43818
|
147
|
783
|
1
|
40404
|
261
|
Черкаська
|
45476
|
131
|
538
|
3
|
40139
|
382
|
Чернівецька
|
45213
|
258
|
865
|
2
|
38216
|
383
|
Чернігівська
|
33621
|
152
|
628
|
6
|
25764
|
462