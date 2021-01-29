29. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 січня в Україні зафіксовано 5 181 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 218, медпрацівників – 212). Кількість активних хворих - 185 773 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1916
  • летальних випадків –

128
  • одужало (особи) –

11310

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

44143
  • методом ПЛР —

24769
  • методом ІФА —

19374

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1211593
  • одужало (особи) –

1003341
  • летальних випадків –

22479
  • проведено ПЛР-тестувань –

6209089

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1211593

5181

22479

128

1003341

11310

м. Київ

127833

361

2335

9

65722

1735

Вінницька

26714

282

501

5

22432

158

Волинська

36601

159

577

6

33984

103

Дніпропетровська

67189

259

1795

9

59602

761

Донецька

43757

193

873

25

39166

242

Житомирська

44170

167

741

4

40939

244

Закарпатська

31282

137

711

0

27669

96

Запорізька

65362

232

818

6

51722

1377

Івано-Франківська

47857

356

929

6

42542

72

Київська

68707

326

1124

2

55548

691

Кіровоградська

9746

27

323

3

6745

128

Луганська

13785

40

394

1

11499

97

Львівська

70685

440

2068

9

60300

852

Миколаївська

38708

207

661

4

25536

1105

Одеська

81047

260

1308

2

71380

550

Полтавська

42989

218

877

2

38955

290

Рівненська

45707

209

566

1

42651

138

Сумська

45660

123

615

9

42153

82

Тернопільська

37575

179

524

3

34640

272

Харківська

77470

248

1355

6

68645

545

Херсонська

20621

70

570

4

16988

284

Хмельницька

43818

147

783

1

40404

261

Черкаська

45476

131

538

3

40139

382

Чернівецька

45213

258

865

2

38216

383

Чернігівська

33621

152

628

6

25764

462
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