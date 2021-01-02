Перша партія вакцин від COVID-19 в Україну прибуде в середині лютого

Україна увійшла в перелік країн, яким Глобальна ініціатива Gavi COVAX надасть вакцини від COVID-19 у першій хвилі розподілу. Для початку першої хвилі вакцинації вже підтверджено постачання 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer. Постачання вакцин в Україну почнеться вже в середині лютого.

“Наша держава отримає вакцину в лютому 2021 року, які я і обіцяв раніше. Це результат тривалої і напруженої роботи команди Міністерства охорони здоров'я з глобальною ініціативою COVAX. Ще з літа ми вели постійні перемовини з нашими партнерами і зробили все можливе, аби українці отримали вакцину від COVID-19 вже у першому кварталі цього року”, - зазначив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Наступне постачання вакцин в рамках ініціативи COVAX відбудеться з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року. Під час цього постачання Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

На початку січня Україна надала технічну заявку щодо залучення країни до так званої «першої хвилі вакцинації» із використанням вакцин від Pfizer/BioNTech в лютому-березні 2021. Цією заявкою Україна підтвердила, що має можливість забезпечити холодовий ланцюг для перевезення і зберігання вакцин.

Нагадаємо, Україна стала учасником глобальної ініціативи ВООЗ, яка ініціювала створення GAVI-Альянсу (світовий альянс вакцинації). Альянс займається наданням доступу до вакцини для країн з низьким та середнім рівнем доходу. В рамках цієї ініціативу планується забезпечити 20% населення України вакциною.

Наразі в списку вакцин GAVI COVAX, яка буде надаватись, - AstraZeneca, Pfizer, Novavax. Для рівномірного розподілу вакцини для профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 серед країн запропонований механізм GAVI COVAX. В рамках цього механізму Україна має змогу отримати безкоштовно (за рахунок внесків інших країн-донорів, приватних структур, міжнародних фондів тощо) або за значно зниженою ціною вакцину від коронавірусної хвороби, щойно вона буде визнана безпечною, ефективно та щойно буде зареєстрована.

МОЗ України