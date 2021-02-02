Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 02 лютого в Україні зафіксовано 2394 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 117, медпрацівників – 213). Кількість активних хворих - 165 583 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
833
|
|
156
|
|
11457
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
31620
|
|
16589
|
|
15031
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1223879
|
|
1035372
|
|
22924
|
|
6274464
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1223879
|
2394
|
22924
|
156
|
1035372
|
11457
|
м. Київ
|
128834
|
285
|
2377
|
6
|
71145
|
1823
|
Вінницька
|
27218
|
61
|
512
|
5
|
23195
|
164
|
Волинська
|
36976
|
99
|
581
|
3
|
34339
|
148
|
Дніпропетровська
|
67893
|
104
|
1827
|
6
|
61272
|
892
|
Донецька
|
44220
|
55
|
928
|
26
|
39830
|
250
|
Житомирська
|
44649
|
14
|
750
|
4
|
41272
|
165
|
Закарпатська
|
31962
|
91
|
728
|
2
|
27988
|
116
|
Запорізька
|
65942
|
217
|
829
|
0
|
55553
|
1614
|
Івано-Франківська
|
49181
|
278
|
951
|
6
|
43050
|
170
|
Київська
|
69445
|
120
|
1137
|
5
|
57793
|
709
|
Кіровоградська
|
9821
|
12
|
328
|
2
|
7086
|
104
|
Луганська
|
13976
|
38
|
400
|
3
|
11874
|
197
|
Львівська
|
71446
|
114
|
2096
|
14
|
61708
|
302
|
Миколаївська
|
39117
|
27
|
686
|
9
|
27886
|
752
|
Одеська
|
81593
|
131
|
1322
|
9
|
72880
|
755
|
Полтавська
|
43295
|
98
|
895
|
10
|
39506
|
215
|
Рівненська
|
45982
|
54
|
579
|
5
|
43315
|
293
|
Сумська
|
45939
|
20
|
620
|
3
|
42956
|
391
|
Тернопільська
|
37957
|
63
|
536
|
5
|
35339
|
221
|
Харківська
|
78136
|
158
|
1387
|
13
|
70200
|
428
|
Херсонська
|
20766
|
19
|
581
|
3
|
18268
|
276
|
Хмельницька
|
43964
|
13
|
795
|
7
|
40855
|
192
|
Черкаська
|
45887
|
157
|
550
|
3
|
40844
|
333
|
Чернівецька
|
45800
|
159
|
877
|
1
|
39590
|
353
|
Чернігівська
|
33880
|
7
|
652
|
6
|
27628
|
594
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.