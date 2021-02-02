Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 02 лютого в Україні зафіксовано 2394 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 117, медпрацівників – 213). Кількість активних хворих - 165 583 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 833 летальних випадків – 156 одужало (особи) – 11457 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 31620 методом ПЛР — 16589 методом ІФА — 15031 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1223879 одужало (особи) – 1035372 летальних випадків – 22924 проведено ПЛР-тестувань – 6274464

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1223879 2394 22924 156 1035372 11457 м. Київ 128834 285 2377 6 71145 1823 Вінницька 27218 61 512 5 23195 164 Волинська 36976 99 581 3 34339 148 Дніпропетровська 67893 104 1827 6 61272 892 Донецька 44220 55 928 26 39830 250 Житомирська 44649 14 750 4 41272 165 Закарпатська 31962 91 728 2 27988 116 Запорізька 65942 217 829 0 55553 1614 Івано-Франківська 49181 278 951 6 43050 170 Київська 69445 120 1137 5 57793 709 Кіровоградська 9821 12 328 2 7086 104 Луганська 13976 38 400 3 11874 197 Львівська 71446 114 2096 14 61708 302 Миколаївська 39117 27 686 9 27886 752 Одеська 81593 131 1322 9 72880 755 Полтавська 43295 98 895 10 39506 215 Рівненська 45982 54 579 5 43315 293 Сумська 45939 20 620 3 42956 391 Тернопільська 37957 63 536 5 35339 221 Харківська 78136 158 1387 13 70200 428 Херсонська 20766 19 581 3 18268 276 Хмельницька 43964 13 795 7 40855 192 Черкаська 45887 157 550 3 40844 333 Чернівецька 45800 159 877 1 39590 353 Чернігівська 33880 7 652 6 27628 594

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.