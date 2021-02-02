02. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 02 лютого в Україні зафіксовано 2394 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 117, медпрацівників – 213). Кількість активних хворих - 165 583 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

833
  • летальних випадків –

156
  • одужало (особи) –

11457

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

31620
  • методом ПЛР —

16589
  • методом ІФА —

15031

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1223879
  • одужало (особи) –

1035372
  • летальних випадків –

22924
  • проведено ПЛР-тестувань –

6274464

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1223879

2394

22924

156

1035372

11457

м. Київ

128834

285

2377

6

71145

1823

Вінницька

27218

61

512

5

23195

164

Волинська

36976

99

581

3

34339

148

Дніпропетровська

67893

104

1827

6

61272

892

Донецька

44220

55

928

26

39830

250

Житомирська

44649

14

750

4

41272

165

Закарпатська

31962

91

728

2

27988

116

Запорізька

65942

217

829

0

55553

1614

Івано-Франківська

49181

278

951

6

43050

170

Київська

69445

120

1137

5

57793

709

Кіровоградська

9821

12

328

2

7086

104

Луганська

13976

38

400

3

11874

197

Львівська

71446

114

2096

14

61708

302

Миколаївська

39117

27

686

9

27886

752

Одеська

81593

131

1322

9

72880

755

Полтавська

43295

98

895

10

39506

215

Рівненська

45982

54

579

5

43315

293

Сумська

45939

20

620

3

42956

391

Тернопільська

37957

63

536

5

35339

221

Харківська

78136

158

1387

13

70200

428

Херсонська

20766

19

581

3

18268

276

Хмельницька

43964

13

795

7

40855

192

Черкаська

45887

157

550

3

40844

333

Чернівецька

45800

159

877

1

39590

353

Чернігівська

33880

7

652

6

27628

594

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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