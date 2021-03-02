Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 03 лютого в Україні зафіксовано 3285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 156, медпрацівників – 186). Кількість активних хворих - 158 602 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2159 летальних випадків – 165 одужало (особи) – 10101 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 43643 методом ПЛР — 25235 методом ІФА — 18408 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1227164 одужало (особи) – 1045473 летальних випадків – 23089 проведено ПЛР-тестувань – 6299699

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України