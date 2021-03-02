03. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 03 лютого в Україні зафіксовано 3285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 156, медпрацівників – 186). Кількість активних хворих - 158 602 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2159
  • летальних випадків –

165
  • одужало (особи) –

10101

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

43643
  • методом ПЛР —

25235
  • методом ІФА —

18408

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1227164
  • одужало (особи) –

1045473
  • летальних випадків –

23089
  • проведено ПЛР-тестувань –

6299699

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1227164

3285

23089

165

1045473

10101

м. Київ

129164

330

2392

15

73515

2370

Вінницька

27410

192

521

9

23375

180

Волинська

37070

94

583

2

34482

143

Дніпропетровська

68015

122

1839

12

62153

881

Донецька

44322

102

953

25

40220

390

Житомирська

44711

62

754

4

41600

328

Закарпатська

32091

129

732

4

28092

104

Запорізька

66153

211

839

10

56717

1164

Івано-Франківська

49479

298

957

6

43216

166

Київська

69609

164

1142

5

58288

495

Кіровоградська

9861

40

329

1

7206

120

Луганська

14037

61

403

3

12054

180

Львівська

71628

182

2101

5

62024

316

Миколаївська

39182

65

694

8

28393

507

Одеська

81770

177

1334

12

72978

98

Полтавська

43487

192

900

5

39836

330

Рівненська

46083

101

580

1

43510

195

Сумська

46013

74

624

4

43070

114

Тернопільська

38077

120

539

3

35527

188

Харківська

78366

230

1396

9

70649

449

Херсонська

20789

23

588

7

18470

202

Хмельницька

43964

0

796

1

41030

175

Черкаська

45985

98

552

2

41170

326

Чернівецька

45965

165

881

4

40011

421

Чернігівська

33933

53

660

8

27887

259
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