Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 03 лютого в Україні зафіксовано 3285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 156, медпрацівників – 186). Кількість активних хворих - 158 602 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
2159
|
|
165
|
|
10101
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
43643
|
|
25235
|
|
18408
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1227164
|
|
1045473
|
|
23089
|
|
6299699
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1227164
|
3285
|
23089
|
165
|
1045473
|
10101
|
м. Київ
|
129164
|
330
|
2392
|
15
|
73515
|
2370
|
Вінницька
|
27410
|
192
|
521
|
9
|
23375
|
180
|
Волинська
|
37070
|
94
|
583
|
2
|
34482
|
143
|
Дніпропетровська
|
68015
|
122
|
1839
|
12
|
62153
|
881
|
Донецька
|
44322
|
102
|
953
|
25
|
40220
|
390
|
Житомирська
|
44711
|
62
|
754
|
4
|
41600
|
328
|
Закарпатська
|
32091
|
129
|
732
|
4
|
28092
|
104
|
Запорізька
|
66153
|
211
|
839
|
10
|
56717
|
1164
|
Івано-Франківська
|
49479
|
298
|
957
|
6
|
43216
|
166
|
Київська
|
69609
|
164
|
1142
|
5
|
58288
|
495
|
Кіровоградська
|
9861
|
40
|
329
|
1
|
7206
|
120
|
Луганська
|
14037
|
61
|
403
|
3
|
12054
|
180
|
Львівська
|
71628
|
182
|
2101
|
5
|
62024
|
316
|
Миколаївська
|
39182
|
65
|
694
|
8
|
28393
|
507
|
Одеська
|
81770
|
177
|
1334
|
12
|
72978
|
98
|
Полтавська
|
43487
|
192
|
900
|
5
|
39836
|
330
|
Рівненська
|
46083
|
101
|
580
|
1
|
43510
|
195
|
Сумська
|
46013
|
74
|
624
|
4
|
43070
|
114
|
Тернопільська
|
38077
|
120
|
539
|
3
|
35527
|
188
|
Харківська
|
78366
|
230
|
1396
|
9
|
70649
|
449
|
Херсонська
|
20789
|
23
|
588
|
7
|
18470
|
202
|
Хмельницька
|
43964
|
0
|
796
|
1
|
41030
|
175
|
Черкаська
|
45985
|
98
|
552
|
2
|
41170
|
326
|
Чернівецька
|
45965
|
165
|
881
|
4
|
40011
|
421
|
Чернігівська
|
33933
|
53
|
660
|
8
|
27887
|
259