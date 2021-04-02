04. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 04 лютого в Україні зафіксовано 5082 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 258, медпрацівників – 220). Кількість активних хворих - 153 611 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

1893
  • летальних випадків –

140
  • одужало (особи) –

9933

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

42112
  • методом ПЛР —

25076
  • методом ІФА —

17036

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1232246
  • одужало (особи) –

1055406
  • летальних випадків –

23229
  • проведено ПЛР-тестувань –

6324775

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1232246

5082

23229

140

1055406

9933

м. Київ

129506

342

2404

12

75972

2457

Вінницька

27645

235

526

5

23602

227

Волинська

37182

112

587

4

34546

64

Дніпропетровська

68238

223

1843

4

62513

360

Донецька

44481

159

975

22

40465

245

Житомирська

44993

282

758

4

41734

134

Закарпатська

32390

299

739

7

28137

45

Запорізька

66406

253

839

0

57713

996

Івано-Франківська

49833

354

965

8

43321

105

Київська

69798

189

1149

7

58867

579

Кіровоградська

9886

25

331

2

7274

68

Луганська

14114

77

404

1

12170

116

Львівська

71936

308

2112

11

62832

808

Миколаївська

39279

97

698

4

28747

354

Одеська

81933

163

1339

5

73846

868

Полтавська

43647

160

900

0

39954

118

Рівненська

46256

173

582

2

43791

281

Сумська

46146

133

627

3

43352

282

Тернопільська

38299

222

541

2

35739

212

Харківська

78665

299

1404

8

71146

497

Херсонська

20844

55

589

1

18591

121

Хмельницька

44393

429

799

3

41188

158

Черкаська

46167

182

565

13

41545

375

Чернівецька

46142

177

887

6

40310

299

Чернігівська

34067

134

666

6

28051

164
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