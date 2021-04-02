Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 04 лютого в Україні зафіксовано 5082 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 258, медпрацівників – 220). Кількість активних хворих - 153 611 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1893
|
|
140
|
|
9933
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
42112
|
|
25076
|
|
17036
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1232246
|
|
1055406
|
|
23229
|
|
6324775
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1232246
|
5082
|
23229
|
140
|
1055406
|
9933
|
м. Київ
|
129506
|
342
|
2404
|
12
|
75972
|
2457
|
Вінницька
|
27645
|
235
|
526
|
5
|
23602
|
227
|
Волинська
|
37182
|
112
|
587
|
4
|
34546
|
64
|
Дніпропетровська
|
68238
|
223
|
1843
|
4
|
62513
|
360
|
Донецька
|
44481
|
159
|
975
|
22
|
40465
|
245
|
Житомирська
|
44993
|
282
|
758
|
4
|
41734
|
134
|
Закарпатська
|
32390
|
299
|
739
|
7
|
28137
|
45
|
Запорізька
|
66406
|
253
|
839
|
0
|
57713
|
996
|
Івано-Франківська
|
49833
|
354
|
965
|
8
|
43321
|
105
|
Київська
|
69798
|
189
|
1149
|
7
|
58867
|
579
|
Кіровоградська
|
9886
|
25
|
331
|
2
|
7274
|
68
|
Луганська
|
14114
|
77
|
404
|
1
|
12170
|
116
|
Львівська
|
71936
|
308
|
2112
|
11
|
62832
|
808
|
Миколаївська
|
39279
|
97
|
698
|
4
|
28747
|
354
|
Одеська
|
81933
|
163
|
1339
|
5
|
73846
|
868
|
Полтавська
|
43647
|
160
|
900
|
0
|
39954
|
118
|
Рівненська
|
46256
|
173
|
582
|
2
|
43791
|
281
|
Сумська
|
46146
|
133
|
627
|
3
|
43352
|
282
|
Тернопільська
|
38299
|
222
|
541
|
2
|
35739
|
212
|
Харківська
|
78665
|
299
|
1404
|
8
|
71146
|
497
|
Херсонська
|
20844
|
55
|
589
|
1
|
18591
|
121
|
Хмельницька
|
44393
|
429
|
799
|
3
|
41188
|
158
|
Черкаська
|
46167
|
182
|
565
|
13
|
41545
|
375
|
Чернівецька
|
46142
|
177
|
887
|
6
|
40310
|
299
|
Чернігівська
|
34067
|
134
|
666
|
6
|
28051
|
164