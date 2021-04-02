Прем’єр-міністр розповів подробиці процесу вакцинації в Україні

Процес імунізації українців вакциною від COVID-19 розпочнеться в лютому й вже у найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії Pfizer/BioNTech. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів 3 лютого.

«Ідеться про 117 тисяч доз вакцини в межах програми COVAX, які будуть використані насамперед для щеплення лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом», — зазначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що ця партія доз вакцини від Pfizer/BioNTech – це лише старт, і вже у лютому — на початку березня очікуються значно більші поставки.

«До нас буде завезена лише перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах. Запевняю, що всім, хто захоче зробити безкоштовну та безпечну вакцину, буде надана ця можливість відповідно до національного плану вакцинації», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду відзначив, що інфраструктура для організації самого процесу вакцинації вже підготовлена і буде розгортатися поступово.

«В Україні загалом працюватиме пів тисячі мобільних бригад, що здійснюватимуть вакцинацію. Перші 50 почнуть роботу вже цього місяця в усіх регіонах країни. Крім того, на початковому етапі буде розгорнуто 1500 кабінетів щеплень та 50 центрів у великих містах», — зазначив Денис Шмигаль.

Загалом, за словами Прем’єр-міністра, будуть працювати понад 4 тисячі кабінетів щеплень по всій країні.

МОЗ України