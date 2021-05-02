05. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (05.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 05 лютого в Україні зафіксовано 4 923 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 230, медпрацівників – 222). Кількість активних хворих - 150 191 особа.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

1885
  • летальних випадків –

158
  • одужало (особи) –

8185

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

43137
  • методом ПЛР —

25667
  • методом ІФА —

17470

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1237169
  • одужало (особи) –

1063591
  • летальних випадків –

23387
  • проведено ПЛР-тестувань –

6350442

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1237169

4923

23387

158

1063591

8185

м. Київ

129827

321

2414

10

77813

1841

Вінницька

27916

271

527

1

23790

188

Волинська

37309

127

588

1

34623

77

Дніпропетровська

68525

287

1853

10

62810

297

Донецька

44627

146

985

10

40772

307

Житомирська

45155

162

760

2

41851

117

Закарпатська

32599

209

747

8

28215

78

Запорізька

66740

334

882

43

58578

865

Івано-Франківська

50266

433

971

6

43459

138

Київська

70070

272

1152

3

59344

477

Кіровоградська

9911

25

334

3

7305

31

Луганська

14153

39

404

0

12259

89

Львівська

72342

406

2122

10

63411

579

Миколаївська

39439

160

707

9

29276

529

Одеська

82090

157

1341

2

74084

238

Полтавська

43820

173

910

10

40155

201

Рівненська

46419

163

582

0

43880

89

Сумська

46227

81

627

0

43498

146

Тернопільська

38473

174

542

1

35955

216

Харківська

78855

190

1407

3

71501

355

Херсонська

20891

47

592

3

18716

125

Хмельницька

44624

231

802

3

41309

121

Черкаська

46311

144

573

8

42138

593

Чернівецька

46412

270

890

3

40660

350

Чернігівська

34168

101

675

9

28189

138

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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