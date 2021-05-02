Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (05.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 05 лютого в Україні зафіксовано 4 923 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 230, медпрацівників – 222). Кількість активних хворих - 150 191 особа.
|
Також за останню добу:
|
|
1885
|
|
158
|
|
8185
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
43137
|
|
25667
|
|
17470
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1237169
|
|
1063591
|
|
23387
|
|
6350442
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1237169
|
4923
|
23387
|
158
|
1063591
|
8185
|
м. Київ
|
129827
|
321
|
2414
|
10
|
77813
|
1841
|
Вінницька
|
27916
|
271
|
527
|
1
|
23790
|
188
|
Волинська
|
37309
|
127
|
588
|
1
|
34623
|
77
|
Дніпропетровська
|
68525
|
287
|
1853
|
10
|
62810
|
297
|
Донецька
|
44627
|
146
|
985
|
10
|
40772
|
307
|
Житомирська
|
45155
|
162
|
760
|
2
|
41851
|
117
|
Закарпатська
|
32599
|
209
|
747
|
8
|
28215
|
78
|
Запорізька
|
66740
|
334
|
882
|
43
|
58578
|
865
|
Івано-Франківська
|
50266
|
433
|
971
|
6
|
43459
|
138
|
Київська
|
70070
|
272
|
1152
|
3
|
59344
|
477
|
Кіровоградська
|
9911
|
25
|
334
|
3
|
7305
|
31
|
Луганська
|
14153
|
39
|
404
|
0
|
12259
|
89
|
Львівська
|
72342
|
406
|
2122
|
10
|
63411
|
579
|
Миколаївська
|
39439
|
160
|
707
|
9
|
29276
|
529
|
Одеська
|
82090
|
157
|
1341
|
2
|
74084
|
238
|
Полтавська
|
43820
|
173
|
910
|
10
|
40155
|
201
|
Рівненська
|
46419
|
163
|
582
|
0
|
43880
|
89
|
Сумська
|
46227
|
81
|
627
|
0
|
43498
|
146
|
Тернопільська
|
38473
|
174
|
542
|
1
|
35955
|
216
|
Харківська
|
78855
|
190
|
1407
|
3
|
71501
|
355
|
Херсонська
|
20891
|
47
|
592
|
3
|
18716
|
125
|
Хмельницька
|
44624
|
231
|
802
|
3
|
41309
|
121
|
Черкаська
|
46311
|
144
|
573
|
8
|
42138
|
593
|
Чернівецька
|
46412
|
270
|
890
|
3
|
40660
|
350
|
Чернігівська
|
34168
|
101
|
675
|
9
|
28189
|
138
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.