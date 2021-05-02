Максим Степанов: восени доступ до вакцин від COVID-19 отримає 21 мільйон українців

Держава забезпечить безкоштовний доступ до вакцин від COVID-19 для 21 мільйона українців вже восени 2021 року. Про це під час виступу у Верховній Раді України повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Міністерство охорони здоров’я України розраховує до кінця осені провести чотири етапи вакцинації від COVID-19. Під час цих етапів доступ до безпечних вакцин отримають майже 21 мільйон українців - це люди, які перебувають у зоні ризику інфікування. Загальна мета вакцинації – охопити щонайменше 50% громадян. Такий відсоток необхідний для вироблення колективного імунітету. У рамках підготовки до національної вакцинації ми ретельно готуємо як логістичну систему, так і медичних працівників, які будуть проводити вакцинацію”, - повідомив очільник МОЗ.

Міністр також повідомив, що одне з важливих завдань, яке стоїть перед Урядом та Парламентом - популяризація вакцинації. Наразі, за даними соціологічних досліджень лише 43-45% українців готові до безкоштовної вакцинації.

Для логістики вакцин Міністерство охорони здоров’я провело розрахунок оновлення холодового ланцюга, сформувала потребу в холодильниках, термобоксах та інструментах контролю температур. Адже безпека вакцинації, умов зберігання та дистрибуції - є пріоритетом.

Нагадаємо, наприкінці січня Максим Степанов повідомив, що Україна увійшла в перелік країн, яким Глобальна ініціатива Gavi COVAX надасть вакцини від COVID-19 у першій хвилі розподілу. Для початку першої хвилі вакцинації вже підтверджено постачання 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer. Постачання вакцин в Україну почнеться вже в середині лютого.

МОЗ України