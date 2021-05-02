Максим Степанов: Україна отримає ще 12 млн доз вакцин від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України отримало підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин для профілактики COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca та NovaVax. Постачання відбуватиметься починаючи з лютого 2021 року.

“Команда Міністерства охорони здоров’я України після тривалих перемовин отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19. Крім того, ми отримали дозвіл на екстрене медичне застосування вакцин, тому надходження розпочнеться вже цього місяця. Наразі наші Угоди вже знаходяться на завершальному етапі узгодження в частині технічних деталей поставки та будуть підписані найближчими днями”, - повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Вакцини, які надійдуть для імунізації українців розроблені за участі компаній AstraZeneca (Великобританія та Оксфордський університет) та NovaVax (США) і виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Постачання вакцин реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.

Нагадаємо, наприкінці січня Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що Україна увійшла в перелік країн, яким Глобальна ініціатива Gavi COVAX надасть вакцини від COVID-19 у першій хвилі розподілу. Для початку першої хвилі вакцинації вже підтверджено постачання 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer. Постачання вакцин в Україну почнеться вже в середині лютого.

Наступне постачання вакцин в рамках ініціативи COVAX відбудеться з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року. Під час цього постачання Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

МОЗ України