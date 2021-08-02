08. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 08 лютого в Україні зафіксовано 2141 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 130, медпрацівників – 71). Кількість активних хворих - 147 603 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1020
  • летальних випадків –

47
  • одужало (особи) –

2697

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

13662
  • методом ПЛР —

10401
  • методом ІФА —

3261

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1246990
  • одужало (особи) –

1075743
  • летальних випадків –

23644
  • проведено ПЛР-тестувань –

6402123

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1246990

2141

23644

47

1075743

2697

м. Київ

130324

88

2447

5

79624

114

Вінницька

28470

123

540

3

24280

74

Волинська

37501

45

592

0

34996

85

Дніпропетровська

69185

156

1868

0

63191

124

Донецька

44968

28

990

0

41112

58

Житомирська

45592

176

766

1

41954

3

Закарпатська

33122

133

768

9

28457

80

Запорізька

67112

59

894

0

60235

526

Івано-Франківська

51616

398

996

8

43950

101

Київська

70638

97

1158

1

60404

350

Кіровоградська

9964

4

338

1

7348

2

Луганська

14254

14

412

0

12338

0

Львівська

72949

119

2135

0

63831

64

Миколаївська

39754

115

714

3

29749

41

Одеська

82539

61

1348

0

74381

28

Полтавська

44000

32

920

0

40333

11

Рівненська

46648

45

585

1

44130

38

Сумська

46512

54

630

0

43811

60

Тернопільська

38784

74

553

2

36285

113

Харківська

79279

35

1428

3

72415

336

Херсонська

21027

19

599

6

18885

10

Хмельницька

44877

24

805

0

41535

6

Черкаська

46495

53

576

0

42391

11

Чернівецька

46998

143

901

4

41312

206

Чернігівська

34382

46

681

0

28796

256
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