Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 08 лютого в Україні зафіксовано 2141 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 130, медпрацівників – 71). Кількість активних хворих - 147 603 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
1020
|
|
47
|
|
2697
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
13662
|
|
10401
|
|
3261
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1246990
|
|
1075743
|
|
23644
|
|
6402123
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1246990
|
2141
|
23644
|
47
|
1075743
|
2697
|
м. Київ
|
130324
|
88
|
2447
|
5
|
79624
|
114
|
Вінницька
|
28470
|
123
|
540
|
3
|
24280
|
74
|
Волинська
|
37501
|
45
|
592
|
0
|
34996
|
85
|
Дніпропетровська
|
69185
|
156
|
1868
|
0
|
63191
|
124
|
Донецька
|
44968
|
28
|
990
|
0
|
41112
|
58
|
Житомирська
|
45592
|
176
|
766
|
1
|
41954
|
3
|
Закарпатська
|
33122
|
133
|
768
|
9
|
28457
|
80
|
Запорізька
|
67112
|
59
|
894
|
0
|
60235
|
526
|
Івано-Франківська
|
51616
|
398
|
996
|
8
|
43950
|
101
|
Київська
|
70638
|
97
|
1158
|
1
|
60404
|
350
|
Кіровоградська
|
9964
|
4
|
338
|
1
|
7348
|
2
|
Луганська
|
14254
|
14
|
412
|
0
|
12338
|
0
|
Львівська
|
72949
|
119
|
2135
|
0
|
63831
|
64
|
Миколаївська
|
39754
|
115
|
714
|
3
|
29749
|
41
|
Одеська
|
82539
|
61
|
1348
|
0
|
74381
|
28
|
Полтавська
|
44000
|
32
|
920
|
0
|
40333
|
11
|
Рівненська
|
46648
|
45
|
585
|
1
|
44130
|
38
|
Сумська
|
46512
|
54
|
630
|
0
|
43811
|
60
|
Тернопільська
|
38784
|
74
|
553
|
2
|
36285
|
113
|
Харківська
|
79279
|
35
|
1428
|
3
|
72415
|
336
|
Херсонська
|
21027
|
19
|
599
|
6
|
18885
|
10
|
Хмельницька
|
44877
|
24
|
805
|
0
|
41535
|
6
|
Черкаська
|
46495
|
53
|
576
|
0
|
42391
|
11
|
Чернівецька
|
46998
|
143
|
901
|
4
|
41312
|
206
|
Чернігівська
|
34382
|
46
|
681
|
0
|
28796
|
256