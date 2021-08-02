Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 08 лютого в Україні зафіксовано 2141 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 130, медпрацівників – 71). Кількість активних хворих - 147 603 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1020 летальних випадків – 47 одужало (особи) – 2697 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 13662 методом ПЛР — 10401 методом ІФА — 3261 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1246990 одужало (особи) – 1075743 летальних випадків – 23644 проведено ПЛР-тестувань – 6402123

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України