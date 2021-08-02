Максим Степанов: Україна вже отримала підтвердження на отримання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» повідомив, що наразі Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

“Для формування колективного імунітету необхідно, щоб провакцинувалися не менше 60% українців. Держава та Міністерство охорони здоров’я зі свого боку робить все можливе, аби громадяни України отримали доступ до вакцин. На сьогодні, ми маємо підтвердження постачання 22 млн доз вакцин проти COVID-19. Однак, залишається гостре питання, чи готові українці до вакцинації? Саме тому під час Форуму одним із головних питань стала довіра до вакцинації та шляхи підвищення цієї довіри”, - наголосив очільник МОЗ.

Паралельно продовжується робота у межах механізмів міжнародної взаємодії щодо доступу до вакцин.

Медпрацівники проходять відповідне навчання і до середини лютого вони будуть готові втілювати Дорожню карту вакцинації проти COVID-19. В ній детально прописано кожен етап, щоб оперативно адаптувати його під зміни епідемічних чи логістичних умов.

“Ресурсне забезпечення кампанії з вакцинації – це великий виклик як для держави, так і для приватного сектора. Ми спільно працюємо над тим, щоб будь-яка з доступних вакцин могла надійно зберігатись та транспортуватись по всій території держави”, - зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, 5 лютого 2021 року Міністерство охорони здоров’я України отримало підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин для профілактики COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca та NovaVax. Постачання відбуватиметься починаючи з лютого 2021 року.

МОЗ України