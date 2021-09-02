09. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.02.21)9

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 09 лютого в Україні зафіксовано 2 656 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 157, медпрацівників – 229). Кількість активних хворих - 141 267 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

865
  • летальних випадків –

127
  • одужало (особи) –

8865

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

30901
  • методом ПЛР —

17658
  • методом ІФА —

13243

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1249646
  • одужало (особи) –

1084608
  • летальних випадків –

23771
  • проведено ПЛР-тестувань –

6419781

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1249646

2656

23771

127

1084608

8865

м. Київ

130567

243

2458

11

81389

1765

Вінницька

28517

47

547

7

24380

100

Волинська

37559

58

598

6

35091

95

Дніпропетровська

69256

71

1873

5

63432

241

Донецька

45027

59

995

5

41543

431

Житомирська

45609

17

769

3

42280

326

Закарпатська

33398

276

770

2

28565

108

Запорізька

67276

164

908

14

61452

1217

Івано-Франківська

52141

525

1005

9

44204

254

Київська

70728

90

1163

5

61026

622

Кіровоградська

9984

20

342

4

7405

57

Луганська

14303

49

413

1

12455

117

Львівська

73046

97

2145

10

64462

631

Миколаївська

39811

57

720

6

30047

298

Одеська

82629

90

1348

0

74730

349

Полтавська

44072

72

924

4

40764

431

Рівненська

46734

86

590

5

44260

130

Сумська

46538

26

632

2

43934

123

Тернопільська

38835

51

554

1

36442

157

Харківська

79403

124

1440

12

72735

320

Херсонська

21079

52

599

0

19055

170

Хмельницька

44908

31

814

9

41733

198

Черкаська

46645

150

580

4

42697

306

Чернівецька

47192

194

902

1

41536

224

Чернігівська

34389

7

682

1

28991

195
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