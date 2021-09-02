Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.02.21)9

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 09 лютого в Україні зафіксовано 2 656 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 157, медпрацівників – 229). Кількість активних хворих - 141 267 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 865 летальних випадків – 127 одужало (особи) – 8865 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 30901 методом ПЛР — 17658 методом ІФА — 13243 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1249646 одужало (особи) – 1084608 летальних випадків – 23771 проведено ПЛР-тестувань – 6419781

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України