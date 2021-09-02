Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (09.02.21)9

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 09 лютого в Україні зафіксовано 2 656 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 157, медпрацівників – 229). Кількість активних хворих - 141 267 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
865
|
|
127
|
|
8865
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
30901
|
|
17658
|
|
13243
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1249646
|
|
1084608
|
|
23771
|
|
6419781
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1249646
|
2656
|
23771
|
127
|
1084608
|
8865
|
м. Київ
|
130567
|
243
|
2458
|
11
|
81389
|
1765
|
Вінницька
|
28517
|
47
|
547
|
7
|
24380
|
100
|
Волинська
|
37559
|
58
|
598
|
6
|
35091
|
95
|
Дніпропетровська
|
69256
|
71
|
1873
|
5
|
63432
|
241
|
Донецька
|
45027
|
59
|
995
|
5
|
41543
|
431
|
Житомирська
|
45609
|
17
|
769
|
3
|
42280
|
326
|
Закарпатська
|
33398
|
276
|
770
|
2
|
28565
|
108
|
Запорізька
|
67276
|
164
|
908
|
14
|
61452
|
1217
|
Івано-Франківська
|
52141
|
525
|
1005
|
9
|
44204
|
254
|
Київська
|
70728
|
90
|
1163
|
5
|
61026
|
622
|
Кіровоградська
|
9984
|
20
|
342
|
4
|
7405
|
57
|
Луганська
|
14303
|
49
|
413
|
1
|
12455
|
117
|
Львівська
|
73046
|
97
|
2145
|
10
|
64462
|
631
|
Миколаївська
|
39811
|
57
|
720
|
6
|
30047
|
298
|
Одеська
|
82629
|
90
|
1348
|
0
|
74730
|
349
|
Полтавська
|
44072
|
72
|
924
|
4
|
40764
|
431
|
Рівненська
|
46734
|
86
|
590
|
5
|
44260
|
130
|
Сумська
|
46538
|
26
|
632
|
2
|
43934
|
123
|
Тернопільська
|
38835
|
51
|
554
|
1
|
36442
|
157
|
Харківська
|
79403
|
124
|
1440
|
12
|
72735
|
320
|
Херсонська
|
21079
|
52
|
599
|
0
|
19055
|
170
|
Хмельницька
|
44908
|
31
|
814
|
9
|
41733
|
198
|
Черкаська
|
46645
|
150
|
580
|
4
|
42697
|
306
|
Чернівецька
|
47192
|
194
|
902
|
1
|
41536
|
224
|
Чернігівська
|
34389
|
7
|
682
|
1
|
28991
|
195