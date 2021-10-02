Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 лютого в Україні зафіксовано 3409 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 244, медпрацівників – 298). Кількість активних хворих - 136 745 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2046 летальних випадків – 163 одужало (особи) – 7768 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 43767 методом ПЛР — 27795 методом ІФА — 15972 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1253055 одужало (особи) – 1092376 летальних випадків – 23934 проведено ПЛР-тестувань – 6447576

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України