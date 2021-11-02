11. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 лютого в Україні зафіксовано 3409 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 244, медпрацівників – 298). Кількість активних хворих - 136 745 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2046
  • летальних випадків –

163
  • одужало (особи) –

7768

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

43767
  • методом ПЛР —

27795
  • методом ІФА —

15972

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1253055
  • одужало (особи) –

1092376
  • летальних випадків –

23934
  • проведено ПЛР-тестувань –

6447576

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1253055

3409

23934

163

1092376

7768

м. Київ

130864

297

2473

15

82684

1295

Вінницька

28788

271

550

3

24488

108

Волинська

37670

111

600

2

35172

81

Дніпропетровська

69376

120

1883

10

63723

291

Донецька

45125

98

1000

5

41714

171

Житомирська

45670

61

773

4

42357

77

Закарпатська

33636

238

776

6

28691

126

Запорізька

67490

214

929

21

62332

880

Івано-Франківська

52551

410

1014

9

44447

243

Київська

70878

150

1169

6

62370

1344

Кіровоградська

10027

43

342

0

7452

47

Луганська

14339

36

426

13

12561

106

Львівська

73163

117

2151

6

64698

236

Миколаївська

39848

37

725

5

30595

548

Одеська

82744

115

1360

12

74864

134

Полтавська

44204

132

930

6

40909

145

Рівненська

46837

103

590

0

44541

281

Сумська

46586

48

635

3

44112

178

Тернопільська

38940

105

555

1

36504

62

Харківська

79591

188

1455

15

72862

127

Херсонська

21129

50

602

3

19150

95

Хмельницька

45044

136

816

2

42098

365

Черкаська

46753

108

584

4

42975

278

Чернівецька

47383

191

911

9

41791

255

Чернігівська

34419

30

685

3

29286

295

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

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