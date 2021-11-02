Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 лютого в Україні зафіксовано 3409 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 244, медпрацівників – 298). Кількість активних хворих - 136 745 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2046 летальних випадків – 163 одужало (особи) – 7768 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 43767 методом ПЛР — 27795 методом ІФА — 15972 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1253055 одужало (особи) – 1092376 летальних випадків – 23934 проведено ПЛР-тестувань – 6447576

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1253055 3409 23934 163 1092376 7768 м. Київ 130864 297 2473 15 82684 1295 Вінницька 28788 271 550 3 24488 108 Волинська 37670 111 600 2 35172 81 Дніпропетровська 69376 120 1883 10 63723 291 Донецька 45125 98 1000 5 41714 171 Житомирська 45670 61 773 4 42357 77 Закарпатська 33636 238 776 6 28691 126 Запорізька 67490 214 929 21 62332 880 Івано-Франківська 52551 410 1014 9 44447 243 Київська 70878 150 1169 6 62370 1344 Кіровоградська 10027 43 342 0 7452 47 Луганська 14339 36 426 13 12561 106 Львівська 73163 117 2151 6 64698 236 Миколаївська 39848 37 725 5 30595 548 Одеська 82744 115 1360 12 74864 134 Полтавська 44204 132 930 6 40909 145 Рівненська 46837 103 590 0 44541 281 Сумська 46586 48 635 3 44112 178 Тернопільська 38940 105 555 1 36504 62 Харківська 79591 188 1455 15 72862 127 Херсонська 21129 50 602 3 19150 95 Хмельницька 45044 136 816 2 42098 365 Черкаська 46753 108 584 4 42975 278 Чернівецька 47383 191 911 9 41791 255 Чернігівська 34419 30 685 3 29286 295

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.