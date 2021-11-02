Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 лютого в Україні зафіксовано 3409 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 244, медпрацівників – 298). Кількість активних хворих - 136 745 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2046
|
|
163
|
|
7768
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
43767
|
|
27795
|
|
15972
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1253055
|
|
1092376
|
|
23934
|
|
6447576
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1253055
|
3409
|
23934
|
163
|
1092376
|
7768
|
м. Київ
|
130864
|
297
|
2473
|
15
|
82684
|
1295
|
Вінницька
|
28788
|
271
|
550
|
3
|
24488
|
108
|
Волинська
|
37670
|
111
|
600
|
2
|
35172
|
81
|
Дніпропетровська
|
69376
|
120
|
1883
|
10
|
63723
|
291
|
Донецька
|
45125
|
98
|
1000
|
5
|
41714
|
171
|
Житомирська
|
45670
|
61
|
773
|
4
|
42357
|
77
|
Закарпатська
|
33636
|
238
|
776
|
6
|
28691
|
126
|
Запорізька
|
67490
|
214
|
929
|
21
|
62332
|
880
|
Івано-Франківська
|
52551
|
410
|
1014
|
9
|
44447
|
243
|
Київська
|
70878
|
150
|
1169
|
6
|
62370
|
1344
|
Кіровоградська
|
10027
|
43
|
342
|
0
|
7452
|
47
|
Луганська
|
14339
|
36
|
426
|
13
|
12561
|
106
|
Львівська
|
73163
|
117
|
2151
|
6
|
64698
|
236
|
Миколаївська
|
39848
|
37
|
725
|
5
|
30595
|
548
|
Одеська
|
82744
|
115
|
1360
|
12
|
74864
|
134
|
Полтавська
|
44204
|
132
|
930
|
6
|
40909
|
145
|
Рівненська
|
46837
|
103
|
590
|
0
|
44541
|
281
|
Сумська
|
46586
|
48
|
635
|
3
|
44112
|
178
|
Тернопільська
|
38940
|
105
|
555
|
1
|
36504
|
62
|
Харківська
|
79591
|
188
|
1455
|
15
|
72862
|
127
|
Херсонська
|
21129
|
50
|
602
|
3
|
19150
|
95
|
Хмельницька
|
45044
|
136
|
816
|
2
|
42098
|
365
|
Черкаська
|
46753
|
108
|
584
|
4
|
42975
|
278
|
Чернівецька
|
47383
|
191
|
911
|
9
|
41791
|
255
|
Чернігівська
|
34419
|
30
|
685
|
3
|
29286
|
295
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.