12. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 лютого в Україні зафіксовано 4773 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 326, медпрацівників – 212). Кількість активних хворих - 132 538 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2000
  • летальних випадків –

116
  • одужало (особи) –

7211

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

40899
  • методом ПЛР —

25835
  • методом ІФА —

15064

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1262867
  • одужало (особи) –

1106155
  • летальних випадків –

24174
  • проведено ПЛР-тестувань –

6500150

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1262867

4773

24174

116

1106155

7211

м. Київ

131547

348

2492

8

84847

1540

Вінницька

29487

307

561

9

24858

209

Волинська

37912

117

600

0

35316

69

Дніпропетровська

69979

297

1898

6

64432

534

Донецька

45428

147

1008

0

42187

187

Житомирська

46222

185

777

3

42657

161

Закарпатська

34318

314

785

4

28890

115

Запорізька

67825

153

959

10

63270

258

Івано-Франківська

53625

592

1032

9

44835

146

Київська

71283

246

1176

3

63875

676

Кіровоградська

10076

12

350

2

7536

34

Луганська

14434

52

428

0

12699

61

Львівська

73855

373

2174

14

65742

648

Миколаївська

40081

150

734

7

31521

307

Одеська

83042

143

1371

5

76062

757

Полтавська

44421

91

935

2

41104

78

Рівненська

47106

130

591

0

44954

185

Сумська

46791

103

639

1

44257

47

Тернопільська

39261

168

560

1

36766

107

Харківська

80012

189

1471

10

73290

178

Херсонська

21219

48

607

4

19320

101

Хмельницька

45424

145

824

2

42535

221

Черкаська

47004

122

589

4

43174

49

Чернівецька

47917

243

918

3

42185

224

Чернігівська

34598

98

695

9

29843

319

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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