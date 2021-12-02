Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 лютого в Україні зафіксовано 4773 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 326, медпрацівників – 212). Кількість активних хворих - 132 538 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
2000
|
|
116
|
|
7211
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
40899
|
|
25835
|
|
15064
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1262867
|
|
1106155
|
|
24174
|
|
6500150
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1262867
|
4773
|
24174
|
116
|
1106155
|
7211
|
м. Київ
|
131547
|
348
|
2492
|
8
|
84847
|
1540
|
Вінницька
|
29487
|
307
|
561
|
9
|
24858
|
209
|
Волинська
|
37912
|
117
|
600
|
0
|
35316
|
69
|
Дніпропетровська
|
69979
|
297
|
1898
|
6
|
64432
|
534
|
Донецька
|
45428
|
147
|
1008
|
0
|
42187
|
187
|
Житомирська
|
46222
|
185
|
777
|
3
|
42657
|
161
|
Закарпатська
|
34318
|
314
|
785
|
4
|
28890
|
115
|
Запорізька
|
67825
|
153
|
959
|
10
|
63270
|
258
|
Івано-Франківська
|
53625
|
592
|
1032
|
9
|
44835
|
146
|
Київська
|
71283
|
246
|
1176
|
3
|
63875
|
676
|
Кіровоградська
|
10076
|
12
|
350
|
2
|
7536
|
34
|
Луганська
|
14434
|
52
|
428
|
0
|
12699
|
61
|
Львівська
|
73855
|
373
|
2174
|
14
|
65742
|
648
|
Миколаївська
|
40081
|
150
|
734
|
7
|
31521
|
307
|
Одеська
|
83042
|
143
|
1371
|
5
|
76062
|
757
|
Полтавська
|
44421
|
91
|
935
|
2
|
41104
|
78
|
Рівненська
|
47106
|
130
|
591
|
0
|
44954
|
185
|
Сумська
|
46791
|
103
|
639
|
1
|
44257
|
47
|
Тернопільська
|
39261
|
168
|
560
|
1
|
36766
|
107
|
Харківська
|
80012
|
189
|
1471
|
10
|
73290
|
178
|
Херсонська
|
21219
|
48
|
607
|
4
|
19320
|
101
|
Хмельницька
|
45424
|
145
|
824
|
2
|
42535
|
221
|
Черкаська
|
47004
|
122
|
589
|
4
|
43174
|
49
|
Чернівецька
|
47917
|
243
|
918
|
3
|
42185
|
224
|
Чернігівська
|
34598
|
98
|
695
|
9
|
29843
|
319
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.