Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 лютого в Україні зафіксовано 4773 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 326, медпрацівників – 212). Кількість активних хворих - 132 538 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2000 летальних випадків – 116 одужало (особи) – 7211 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 40899 методом ПЛР — 25835 методом ІФА — 15064 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1262867 одужало (особи) – 1106155 летальних випадків – 24174 проведено ПЛР-тестувань – 6500150

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1262867 4773 24174 116 1106155 7211 м. Київ 131547 348 2492 8 84847 1540 Вінницька 29487 307 561 9 24858 209 Волинська 37912 117 600 0 35316 69 Дніпропетровська 69979 297 1898 6 64432 534 Донецька 45428 147 1008 0 42187 187 Житомирська 46222 185 777 3 42657 161 Закарпатська 34318 314 785 4 28890 115 Запорізька 67825 153 959 10 63270 258 Івано-Франківська 53625 592 1032 9 44835 146 Київська 71283 246 1176 3 63875 676 Кіровоградська 10076 12 350 2 7536 34 Луганська 14434 52 428 0 12699 61 Львівська 73855 373 2174 14 65742 648 Миколаївська 40081 150 734 7 31521 307 Одеська 83042 143 1371 5 76062 757 Полтавська 44421 91 935 2 41104 78 Рівненська 47106 130 591 0 44954 185 Сумська 46791 103 639 1 44257 47 Тернопільська 39261 168 560 1 36766 107 Харківська 80012 189 1471 10 73290 178 Херсонська 21219 48 607 4 19320 101 Хмельницька 45424 145 824 2 42535 221 Черкаська 47004 122 589 4 43174 49 Чернівецька 47917 243 918 3 42185 224 Чернігівська 34598 98 695 9 29843 319

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.