Прем’єр-міністр: ЄІБ виділить 50 млн євро на закупівлю вакцин для населення України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр домовилися про виділення 50 млн євро на закупівлю вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Відповідний лист про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком був підписаний під час робочого візиту Прем’єр-міністра 12 лютого у штаб-квартирі ЄІБ у Люксембурзі.

Передбачається, що ЄІБ виділить кошти в межах чинного проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».

Денис Шмигаль також подякував ЄІБ за оперативність щодо надання підтримки на протидію поширенню COVID-19.

«Це розширить наші можливості в закупівлі вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації», — зауважив Глава Уряду.

Крім того, за підсумками зустрічі з Президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром було підписано Гарантійну угоду «Розвиток аеропорту «Бориспіль» про отримання позики в розмірі 270 млн євро для реконструкції льотної зони №2.

«Ми не лише якісно модернізуємо летовище, а й очікуємо збільшити пасажиропотік через аеропорт до 56 мільйонів у 2040 році, зокрема за рахунок підвищення технічного оснащення, конкурентоспроможності підприємства, розширення мережі маршрутів та залучення нових авіаперевізників», — прокоментував укладення угоди Прем’єр-міністр.

Глава Уряду під час зустрічі з Вернером Хойєром підкреслив, що Україна високо цінує активну роль ЄІБ у підтримці української економіки, державного та недержавного сектору.

«Сподіваємося, що вже найближчим часом ЄІБ зможе представити новий семирічний мандат зовнішнього фінансування. Ми зацікавлені в розширенні подальшої співпраці, зокрема у сфері фінансування транспорту, енергетичного сектору та міської інфраструктури України», — сказав Прем’єр-міністр.

Президент ЄІБ Вернер Хойєр зі свого боку підкреслив, що Європейський інвестиційний банк, як банк ЄС, глибоко відданий підтримці сусідів із регіону Східного партнерства та, зокрема, Україні. За його словами, у 2020 році ЄІБ зробив рекордні інвестиції в Україну на суму понад 1 млрд євро.

«Ми розпочали 2021 рік із дуже своєчасних ініціатив на шляху до відновлення після COVID-19. Як банк ЄС ми готові допомогти послабити вплив пандемії, захищаючи населення України, підвищуючи стійкість та підтримуючи такі ініціативи, як підписані сьогодні угоди. Це все заради підтримки зростання та відновлення», — зазначив Вернер Хойєр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України