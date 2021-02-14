Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 лютого в Україні зафіксовано 3094 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 183, медпрацівників – 72). Кількість активних хворих - 132 512 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1917 летальних випадків – 45 одужало (особи) – 2002 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 19211 методом ПЛР — 15576 методом ІФА — 3635 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1271143 одужало (особи) – 1114301 летальних випадків – 24330 проведено ПЛР-тестувань – 6540785

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України