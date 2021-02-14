14. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 лютого в Україні зафіксовано 3094 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 183, медпрацівників – 72). Кількість активних хворих - 132 512 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1917
  • летальних випадків –

45
  • одужало (особи) –

2002

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

19211
  • методом ПЛР —

15576
  • методом ІФА —

3635

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1271143
  • одужало (особи) –

1114301
  • летальних випадків –

24330
  • проведено ПЛР-тестувань –

6540785

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1271143

3094

24330

45

1114301

2002

м. Київ

131949

82

2514

10

87000

281

Вінницька

29977

125

574

5

25215

130

Волинська

38102

78

602

0

35434

31

Дніпропетровська

70364

212

1904

3

64529

7

Донецька

45694

126

1012

0

42378

22

Житомирська

46676

220

783

1

42784

3

Закарпатська

35010

207

790

2

29060

98

Запорізька

67995

34

967

0

63595

79

Івано-Франківська

54776

483

1045

6

45123

106

Київська

71732

184

1183

3

64678

222

Кіровоградська

10121

11

354

1

7583

6

Луганська

14511

22

430

1

12777

14

Львівська

74348

164

2187

1

66168

77

Миколаївська

40281

121

742

0

31896

143

Одеська

83296

71

1375

0

76356

5

Полтавська

44592

34

937

1

41315

4

Рівненська

47253

33

595

2

45184

62

Сумська

47008

87

641

0

44325

31

Тернопільська

39522

126

563

1

36957

120

Харківська

80394

93

1478

2

73936

324

Херсонська

21279

37

610

0

19457

26

Хмельницька

45672

121

831

3

42715

32

Черкаська

47248

80

589

0

43270

57

Чернівецька

48573

272

924

3

42501

122

Чернігівська

34770

71

700

0

30065

0
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