Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 лютого в Україні зафіксовано 3094 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 183, медпрацівників – 72). Кількість активних хворих - 132 512 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1917
|
|
45
|
|
2002
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
19211
|
|
15576
|
|
3635
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1271143
|
|
1114301
|
|
24330
|
|
6540785
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1271143
|
3094
|
24330
|
45
|
1114301
|
2002
|
м. Київ
|
131949
|
82
|
2514
|
10
|
87000
|
281
|
Вінницька
|
29977
|
125
|
574
|
5
|
25215
|
130
|
Волинська
|
38102
|
78
|
602
|
0
|
35434
|
31
|
Дніпропетровська
|
70364
|
212
|
1904
|
3
|
64529
|
7
|
Донецька
|
45694
|
126
|
1012
|
0
|
42378
|
22
|
Житомирська
|
46676
|
220
|
783
|
1
|
42784
|
3
|
Закарпатська
|
35010
|
207
|
790
|
2
|
29060
|
98
|
Запорізька
|
67995
|
34
|
967
|
0
|
63595
|
79
|
Івано-Франківська
|
54776
|
483
|
1045
|
6
|
45123
|
106
|
Київська
|
71732
|
184
|
1183
|
3
|
64678
|
222
|
Кіровоградська
|
10121
|
11
|
354
|
1
|
7583
|
6
|
Луганська
|
14511
|
22
|
430
|
1
|
12777
|
14
|
Львівська
|
74348
|
164
|
2187
|
1
|
66168
|
77
|
Миколаївська
|
40281
|
121
|
742
|
0
|
31896
|
143
|
Одеська
|
83296
|
71
|
1375
|
0
|
76356
|
5
|
Полтавська
|
44592
|
34
|
937
|
1
|
41315
|
4
|
Рівненська
|
47253
|
33
|
595
|
2
|
45184
|
62
|
Сумська
|
47008
|
87
|
641
|
0
|
44325
|
31
|
Тернопільська
|
39522
|
126
|
563
|
1
|
36957
|
120
|
Харківська
|
80394
|
93
|
1478
|
2
|
73936
|
324
|
Херсонська
|
21279
|
37
|
610
|
0
|
19457
|
26
|
Хмельницька
|
45672
|
121
|
831
|
3
|
42715
|
32
|
Черкаська
|
47248
|
80
|
589
|
0
|
43270
|
57
|
Чернівецька
|
48573
|
272
|
924
|
3
|
42501
|
122
|
Чернігівська
|
34770
|
71
|
700
|
0
|
30065
|
0