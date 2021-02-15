15. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 лютого в Україні зафіксовано 2332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 160, медпрацівників – 47). Кількість активних хворих - 132 304 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1145
  • летальних випадків –

62
  • одужало (особи) –

2478

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

13740
  • методом ПЛР —

11073
  • методом ІФА —

2667

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1273475
  • одужало (особи) –

1116779
  • летальних випадків –

24392
  • проведено ПЛР-тестувань –

6551858

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1273475

2332

24392

62

1116779

2478

м. Київ

132160

211

2521

7

87439

439

Вінницька

30119

142

578

4

25288

73

Волинська

38147

45

602

0

35456

22

Дніпропетровська

70470

106

1904

0

64637

108

Донецька

45722

28

1012

0

42404

26

Житомирська

46826

150

787

4

42790

6

Закарпатська

35123

113

794

4

29178

118

Запорізька

68041

46

979

12

63682

87

Івано-Франківська

55233

457

1050

5

45155

32

Київська

71903

171

1185

2

64781

103

Кіровоградська

10124

3

355

1

7583

0

Луганська

14520

9

430

0

12777

0

Львівська

74471

123

2194

7

66210

42

Миколаївська

40358

77

742

0

32671

775

Одеська

83371

75

1375

0

76367

11

Полтавська

44613

21

937

0

41315

0

Рівненська

47268

15

596

1

45222

38

Сумська

47055

47

642

1

44401

76

Тернопільська

39601

79

566

3

37072

115

Харківська

80453

59

1480

2

74170

234

Херсонська

21310

31

613

3

19458

1

Хмельницька

45682

10

832

1

42715

0

Черкаська

47314

66

589

0

43275

5

Чернівецька

48798

225

929

5

42627

126

Чернігівська

34793

23

700

0

30106

41

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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