Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 лютого в Україні зафіксовано 2332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 160, медпрацівників – 47). Кількість активних хворих - 132 304 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1145 летальних випадків – 62 одужало (особи) – 2478 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 13740 методом ПЛР — 11073 методом ІФА — 2667 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1273475 одужало (особи) – 1116779 летальних випадків – 24392 проведено ПЛР-тестувань – 6551858

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1273475 2332 24392 62 1116779 2478 м. Київ 132160 211 2521 7 87439 439 Вінницька 30119 142 578 4 25288 73 Волинська 38147 45 602 0 35456 22 Дніпропетровська 70470 106 1904 0 64637 108 Донецька 45722 28 1012 0 42404 26 Житомирська 46826 150 787 4 42790 6 Закарпатська 35123 113 794 4 29178 118 Запорізька 68041 46 979 12 63682 87 Івано-Франківська 55233 457 1050 5 45155 32 Київська 71903 171 1185 2 64781 103 Кіровоградська 10124 3 355 1 7583 0 Луганська 14520 9 430 0 12777 0 Львівська 74471 123 2194 7 66210 42 Миколаївська 40358 77 742 0 32671 775 Одеська 83371 75 1375 0 76367 11 Полтавська 44613 21 937 0 41315 0 Рівненська 47268 15 596 1 45222 38 Сумська 47055 47 642 1 44401 76 Тернопільська 39601 79 566 3 37072 115 Харківська 80453 59 1480 2 74170 234 Херсонська 21310 31 613 3 19458 1 Хмельницька 45682 10 832 1 42715 0 Черкаська 47314 66 589 0 43275 5 Чернівецька 48798 225 929 5 42627 126 Чернігівська 34793 23 700 0 30106 41

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.