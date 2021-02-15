Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 лютого в Україні зафіксовано 2332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 160, медпрацівників – 47). Кількість активних хворих - 132 304 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
1145
|
|
62
|
|
2478
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
13740
|
|
11073
|
|
2667
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1273475
|
|
1116779
|
|
24392
|
|
6551858
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1273475
|
2332
|
24392
|
62
|
1116779
|
2478
|
м. Київ
|
132160
|
211
|
2521
|
7
|
87439
|
439
|
Вінницька
|
30119
|
142
|
578
|
4
|
25288
|
73
|
Волинська
|
38147
|
45
|
602
|
0
|
35456
|
22
|
Дніпропетровська
|
70470
|
106
|
1904
|
0
|
64637
|
108
|
Донецька
|
45722
|
28
|
1012
|
0
|
42404
|
26
|
Житомирська
|
46826
|
150
|
787
|
4
|
42790
|
6
|
Закарпатська
|
35123
|
113
|
794
|
4
|
29178
|
118
|
Запорізька
|
68041
|
46
|
979
|
12
|
63682
|
87
|
Івано-Франківська
|
55233
|
457
|
1050
|
5
|
45155
|
32
|
Київська
|
71903
|
171
|
1185
|
2
|
64781
|
103
|
Кіровоградська
|
10124
|
3
|
355
|
1
|
7583
|
0
|
Луганська
|
14520
|
9
|
430
|
0
|
12777
|
0
|
Львівська
|
74471
|
123
|
2194
|
7
|
66210
|
42
|
Миколаївська
|
40358
|
77
|
742
|
0
|
32671
|
775
|
Одеська
|
83371
|
75
|
1375
|
0
|
76367
|
11
|
Полтавська
|
44613
|
21
|
937
|
0
|
41315
|
0
|
Рівненська
|
47268
|
15
|
596
|
1
|
45222
|
38
|
Сумська
|
47055
|
47
|
642
|
1
|
44401
|
76
|
Тернопільська
|
39601
|
79
|
566
|
3
|
37072
|
115
|
Харківська
|
80453
|
59
|
1480
|
2
|
74170
|
234
|
Херсонська
|
21310
|
31
|
613
|
3
|
19458
|
1
|
Хмельницька
|
45682
|
10
|
832
|
1
|
42715
|
0
|
Черкаська
|
47314
|
66
|
589
|
0
|
43275
|
5
|
Чернівецька
|
48798
|
225
|
929
|
5
|
42627
|
126
|
Чернігівська
|
34793
|
23
|
700
|
0
|
30106
|
41
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.