15. 02. 2021
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В Україні з’явився сервіс, який допоможе онкохворим отримати призначені препарати безоплатно «Ліки для онкохворих – Підпишись на життя»

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До Всесвітнього дня боротьби проти раку 4 лютого та Міжнародного дня онкохворої дитини 15 лютого стартує електронний сервіс «Ліки для онкохворих – Підпишись на життя». Сервіс допоможе зробити лікування для пацієнтів з онкологією доступнішим і зменшити частку українців, що відмовляються від лікування. Ініціатори сервісу ГО «Ліки Контроль» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

За даними Національного канцер-реєстру України  373 українці щодня дізнаються про онкологічний діагноз. Кожен 6-й  українець відмовляється від  звернення до лікаря через високу вартість лікування (17,7%) за даними Індекс Здоров’я. Україна 2019 http://health-index.com.ua/reports.

“Часто пацієнти з онкологією, отримавши відмову у препараті, не сподіваються отримати препарати на наступні курси лікування безкоштовно. Вони збирають кошти на препарати або взагалі відмовляються від лікування. Наш сервіс «Ліки для онкохворих – Підпишись на життя» показуватиме пацієнтам, як можна отримати  призначені препарати безоплатно” — зазначає  голова ГО “Ліки Контроль” Наталія Гуран

Сайт Ліки для онкохворих  http://onco.likicontrol.com.ua/  відображає ліки, які закуповуються за державний кошт за напрямом онкологічні та онкогематологічні захворювання, а також ліки з Національного переліку основних лікарських засобів. Крім того на сайті можна налаштувати та отримувати повідомлення про надходження призначених препаратів у вибраний регіон.

  • Як працює сервіс «Ліки для онкохворих – Підпишись на життя» https://youtu.be/hfydYH0D60g  
  • Громадська організація  «ЛІКИ КОНТРОЛЬ» відстоює права пацієнтів, покупців та споживачів лікарських засобів http://likicontrol.com.ua /

МОЗ України

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