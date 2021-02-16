16. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 лютого в Україні зафіксовано 3143 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 182, медпрацівників – 179). Кількість активних хворих - 129 108 осіб.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

915
  • летальних випадків –

150
  • одужало (особи) –

6189

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

39401
  • методом ПЛР —

18948
  • методом ІФА —

11339
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

9114

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1276618
  • одужало (особи) –

1122968
  • летальних випадків –

24542
  • проведено ПЛР-тестувань –

6570806

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1276618

3143

24542

150

1122968

6189

м. Київ

132468

308

2532

11

88377

938

Вінницька

30329

210

583

5

25497

209

Волинська

38242

95

611

9

35519

63

Дніпропетровська

70555

85

1908

4

65279

642

Донецька

45782

60

1018

6

42538

134

Житомирська

46844

18

788

1

43094

304

Закарпатська

35327

204

803

9

29293

115

Запорізька

68136

95

999

20

63979

297

Івано-Франківська

55854

621

1058

8

45457

302

Київська

72039

136

1192

7

65155

374

Кіровоградська

10144

20

356

1

7622

39

Луганська

14546

26

434

4

12843

66

Львівська

74586

115

2204

10

66372

162

Миколаївська

40413

55

748

6

33318

647

Одеська

83498

127

1381

6

76663

296

Полтавська

44762

149

943

6

41423

108

Рівненська

47356

88

597

1

45412

190

Сумська

47062

7

643

1

44470

69

Тернопільська

39668

67

568

2

37198

126

Харківська

80584

131

1496

16

74418

248

Херсонська

21316

6

614

1

19571

113

Хмельницька

45732

50

840

8

42913

198

Черкаська

47413

99

589

0

43454

179

Чернівецька

49141

343

932

3

42881

254

Чернігівська

34821

28

705

5

30222

116
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