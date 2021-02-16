Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 лютого в Україні зафіксовано 3143 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 182, медпрацівників – 179). Кількість активних хворих - 129 108 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 915 летальних випадків – 150 одужало (особи) – 6189 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 39401 методом ПЛР — 18948 методом ІФА — 11339 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 9114 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1276618 одужало (особи) – 1122968 летальних випадків – 24542 проведено ПЛР-тестувань – 6570806

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України