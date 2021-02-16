Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 лютого в Україні зафіксовано 3143 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 182, медпрацівників – 179). Кількість активних хворих - 129 108 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
915
|
|
150
|
|
6189
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
39401
|
|
18948
|
|
11339
|
|
9114
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1276618
|
|
1122968
|
|
24542
|
|
6570806
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1276618
|
3143
|
24542
|
150
|
1122968
|
6189
|
м. Київ
|
132468
|
308
|
2532
|
11
|
88377
|
938
|
Вінницька
|
30329
|
210
|
583
|
5
|
25497
|
209
|
Волинська
|
38242
|
95
|
611
|
9
|
35519
|
63
|
Дніпропетровська
|
70555
|
85
|
1908
|
4
|
65279
|
642
|
Донецька
|
45782
|
60
|
1018
|
6
|
42538
|
134
|
Житомирська
|
46844
|
18
|
788
|
1
|
43094
|
304
|
Закарпатська
|
35327
|
204
|
803
|
9
|
29293
|
115
|
Запорізька
|
68136
|
95
|
999
|
20
|
63979
|
297
|
Івано-Франківська
|
55854
|
621
|
1058
|
8
|
45457
|
302
|
Київська
|
72039
|
136
|
1192
|
7
|
65155
|
374
|
Кіровоградська
|
10144
|
20
|
356
|
1
|
7622
|
39
|
Луганська
|
14546
|
26
|
434
|
4
|
12843
|
66
|
Львівська
|
74586
|
115
|
2204
|
10
|
66372
|
162
|
Миколаївська
|
40413
|
55
|
748
|
6
|
33318
|
647
|
Одеська
|
83498
|
127
|
1381
|
6
|
76663
|
296
|
Полтавська
|
44762
|
149
|
943
|
6
|
41423
|
108
|
Рівненська
|
47356
|
88
|
597
|
1
|
45412
|
190
|
Сумська
|
47062
|
7
|
643
|
1
|
44470
|
69
|
Тернопільська
|
39668
|
67
|
568
|
2
|
37198
|
126
|
Харківська
|
80584
|
131
|
1496
|
16
|
74418
|
248
|
Херсонська
|
21316
|
6
|
614
|
1
|
19571
|
113
|
Хмельницька
|
45732
|
50
|
840
|
8
|
42913
|
198
|
Черкаська
|
47413
|
99
|
589
|
0
|
43454
|
179
|
Чернівецька
|
49141
|
343
|
932
|
3
|
42881
|
254
|
Чернігівська
|
34821
|
28
|
705
|
5
|
30222
|
116