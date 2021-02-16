МОЗ розширює пакети медичних послуг у рамках Програми медичних гарантій

Міністерство охорони здоров’я України ініціює запровадження нових пакетів медичних послуг, які фінансуватимуться з бюджету у 2021 році. Це, зокрема, передбачено проєктом урядової постанови «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2021 році».

Пропонується додати такі пакети послуг, як «Ведення вагітності в амбулаторних умовах», «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах», «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах», «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами», «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги», «Готовність до реагування на епідемії», «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах». Фінансування відповідних пакетів має розпочатися з ІІ кварталу цього року.

Окрім цього, у зв’язку із ситуацією, що склалася в Україні та світі з поширенням COVID-19, проєктом постанови передбачено залишити пакет «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2». А отже, фінансування медичних закладів, які лікують пацієнтів із цим захворюванням, продовжиться.

Також у III та IV кварталах буде здійснюватися реімбурсація переліку препаратів, які підлягатимуть відшкодуванню у рамках Програми медичних гарантій. Йдеться, зокрема, про інсуліни та десмопресин для лікування цукрового й нецукрового діабету в амбулаторних умовах, а також засоби для лікування епілепсії та психічних розладів.

МОЗ України