МОЗ працює над впровадженням високоякісних і доступних методів лікування та діагностики дитячого раку

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день дитини, що хвора на рак. Ця дата – ще одна нагода сказати слова підтримки маленьким пацієнтам та їхнім родинам і нагадати, що дитячий рак – виліковний.

Нині в Україні – близько 6500 дітей з онкологічними захворюваннями. Приблизно 1000 нових випадків дитячого раку діагностується щорічно. Але ми маємо пам’ятати, що дитяча онкологія – це не просто сумна статистика. Це виклик, який постає перед медициною кожної країни.

Для Міністерства охорони здоров’я України дитяча онкологія – один з пріоритетних напрямків роботи. Впровадження високоякісних і доступних методів лікування та діагностики – важливе завдання, над яким ми працюємо у рамках Національної стратегії контролю онкологічних захворювань.

На жаль, у суспільстві міцно вкоренилася думка, що лікування онкології – фінансово непідйомне для більшості людей. І ми зосереджуємо зусилля на тому, щоб якомога більше хворих дітей могли отримувати необхідні препарати за рахунок держави. Для цього, зокрема, запроваджено підвищувальний коригувальний коефіцієнт, що застосовується при обчисленні тарифів, за якими медичні заклади отримують кошти на лікування онкохворих дітей.

Отже, сьогодні:

· 42 заклади уклали договори з Національною службою здоров’я та надають допомогу дітям з онкологічними захворюваннями.

· На діагностику та хіміотерапевтичне лікування дітей заклади отримують від держави 83 тис. 862 грн.

· На діагностику та радіологічне лікування – 30 тис. 327 грн.

· З квітня цього року послуги надаватимуться також за окремим пакетом діагностики та лікування онкогематологічних захворювань, а тарифи будуть значно підвищені. Зокрема, на хіміотерапевтичне лікування та супровід дітей з онкологічними захворюваннями передбачено 90 тис. 755 грн, на лікування та супровід дітей з онкогематологічними захворюваннями – 163 тис. 914 грн, на променеву терапію – від 36 тис. 533 грн до 54 тис. 800 грн.

Ми працюємо над створенням міжрегіональних дитячих онкоцентрів найвищого рівня допомоги, розробкою уніфікованих медичних стандартів та протоколів лікування, запровадженням навчання для педіатрів і сімейних лікарів для раннього виявлення раку.

У напрямку дитячої онкології Міністерство активно співпрацює з міжнародними партнерами: ВООЗ, Європейською асоціацією дитячих онкологів (SIOPE), дослідницькою клінікою святого Юди з США. Також ми долучилися до Глобальної ініціативи з дитячої онкології (Global Initiative for Childhood Cancer).

Сьогодні варто ще раз нагадати: рак можна перемогти! І ми докладаємо всіх зусиль, аби кожна родина, яка зіткнулася з онкологією, відчувала підтримку держави у цій нелегкій боротьбі.

МОЗ України