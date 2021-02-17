Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 лютого в Україні зафіксовано 4286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 329). Кількість активних хворих - 127 320 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2330 летальних випадків – 147 одужало (особи) – 5927 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 64842 методом ПЛР — 25782 методом ІФА — 16647 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 22413 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1280904 одужало (особи) – 1128895 летальних випадків – 24689 проведено ПЛР-тестувань – 6596588

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України