Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 лютого в Україні зафіксовано 4286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 329). Кількість активних хворих - 127 320 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2330
|
|
147
|
|
5927
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
64842
|
|
25782
|
|
16647
|
|
22413
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1280904
|
|
1128895
|
|
24689
|
|
6596588
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1280904
|
4286
|
24689
|
147
|
1128895
|
5927
|
м. Київ
|
132834
|
366
|
2546
|
14
|
89427
|
1050
|
Вінницька
|
30680
|
351
|
587
|
4
|
25727
|
230
|
Волинська
|
38359
|
117
|
612
|
1
|
35642
|
123
|
Дніпропетровська
|
70692
|
137
|
1919
|
11
|
65603
|
324
|
Донецька
|
45880
|
98
|
1028
|
10
|
42721
|
183
|
Житомирська
|
46962
|
118
|
789
|
1
|
43174
|
80
|
Закарпатська
|
35602
|
275
|
812
|
9
|
29476
|
183
|
Запорізька
|
68285
|
149
|
1010
|
11
|
64075
|
96
|
Івано-Франківська
|
56500
|
646
|
1067
|
9
|
45847
|
390
|
Київська
|
72224
|
185
|
1198
|
6
|
65603
|
448
|
Кіровоградська
|
10196
|
52
|
358
|
2
|
7656
|
34
|
Луганська
|
14597
|
51
|
435
|
1
|
12908
|
65
|
Львівська
|
74769
|
183
|
2207
|
3
|
66523
|
151
|
Миколаївська
|
40460
|
47
|
754
|
6
|
34005
|
687
|
Одеська
|
83684
|
186
|
1384
|
3
|
76850
|
187
|
Полтавська
|
44839
|
77
|
947
|
4
|
41654
|
231
|
Рівненська
|
47495
|
139
|
598
|
1
|
45498
|
86
|
Сумська
|
47129
|
67
|
647
|
4
|
44625
|
155
|
Тернопільська
|
39790
|
122
|
574
|
6
|
37345
|
147
|
Харківська
|
80827
|
243
|
1508
|
12
|
74612
|
194
|
Херсонська
|
21331
|
15
|
620
|
6
|
19689
|
118
|
Хмельницька
|
45930
|
198
|
845
|
5
|
43060
|
147
|
Черкаська
|
47457
|
44
|
596
|
7
|
43757
|
303
|
Чернівецька
|
49527
|
386
|
937
|
5
|
43158
|
277
|
Чернігівська
|
34855
|
34
|
711
|
6
|
30260
|
38