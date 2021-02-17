17. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 лютого в Україні зафіксовано 4286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 329). Кількість активних хворих - 127 320 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2330
  • летальних випадків –

147
  • одужало (особи) –

5927

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

64842
  • методом ПЛР —

25782
  • методом ІФА —

16647
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

22413

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1280904
  • одужало (особи) –

1128895
  • летальних випадків –

24689
  • проведено ПЛР-тестувань –

6596588

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1280904

4286

24689

147

1128895

5927

м. Київ

132834

366

2546

14

89427

1050

Вінницька

30680

351

587

4

25727

230

Волинська

38359

117

612

1

35642

123

Дніпропетровська

70692

137

1919

11

65603

324

Донецька

45880

98

1028

10

42721

183

Житомирська

46962

118

789

1

43174

80

Закарпатська

35602

275

812

9

29476

183

Запорізька

68285

149

1010

11

64075

96

Івано-Франківська

56500

646

1067

9

45847

390

Київська

72224

185

1198

6

65603

448

Кіровоградська

10196

52

358

2

7656

34

Луганська

14597

51

435

1

12908

65

Львівська

74769

183

2207

3

66523

151

Миколаївська

40460

47

754

6

34005

687

Одеська

83684

186

1384

3

76850

187

Полтавська

44839

77

947

4

41654

231

Рівненська

47495

139

598

1

45498

86

Сумська

47129

67

647

4

44625

155

Тернопільська

39790

122

574

6

37345

147

Харківська

80827

243

1508

12

74612

194

Херсонська

21331

15

620

6

19689

118

Хмельницька

45930

198

845

5

43060

147

Черкаська

47457

44

596

7

43757

303

Чернівецька

49527

386

937

5

43158

277

Чернігівська

34855

34

711

6

30260

38
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