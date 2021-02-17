17. 02. 2021
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В Україні розпочалися практичні навчання мобільних бригад для імунізації від COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech та AstraZeneca

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15 лютого 2021 року, у Києві розпочався другий етап навчання серед мобільних медичних бригад, які проводитимуть вакцинацію від COVID-19. Перший – онлайн-тренінги, деякі з членів мобільних бригад вже пройшли. Тренінги організовує Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні та проводить спільно з Центром громадського здоров’я.

До кінця тижня практичні навчання пройдуть мінімум по 2 мобільні бригаді з кожної області. 

Одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша – з AstraZeneca. Це дозволить оперативно запустити процес імунізації від COVID-19 по всій Україні, щойно доставлять вакцину. 

Під час навчання медичні працівники отримають всю актуальну інформацію, яка необхідна для проведення вакцинації, зокрема:

  • рекомендації щодо консультування до і після вакцинації,  

  • як вводити вакцину – правильна техніка та місце (для кожного виробника окремо),

  • як розраховувати потреби у вакцині та ін’єкційних матеріалах,

  • як безпечно утилізувати використані ін’єкційні матеріали,

  • надання екстреної невідкладної допомоги у разі необхідності.

Мобільна бригада складатиметься з лікаря, двох медичних сестер, реєстратора та водія. Також навчання проходять  медики, які увійшли до резервного складу мобільної бригади. Відповідно до дорожньої карти на всіх етапах вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні буде створено близько 600 мобільних бригад.

МОЗ України

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