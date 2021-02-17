МОЗ запустило інформаційний портал з питань вакцинації проти COVID-19 в Україні

Міністерство охорони здоров'я України спільно з партнерами запустили окремий інформаційний портал з питань вакцинації проти COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Портал є офіційним джерелом інформації, на якому можна дізнатися про етапи та цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися та як відбуватиметься сам процес вакцинації в Україні.

“Це перша версія порталу з базовою інформацією для громадян, зокрема з налаштуваннями для людей з порушеннями зору. До кінця лютого функціонал порталу буде розширений додатковими розділами та мобільною версією. Після оновлення сайт буде розділений на дві частини. Одна міститиме інформацію для широкої аудиторії, а друга - спеціалізовану інформацію для медичних працівників”, - повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Крім того, вебсайт міститиме інформаційні панелі зі статистичними даними про перебіг вакцинальної кампанії в Україні.

Усі дані на сайті будуть оновлюватися у режимі, наближеному до реального часу. Інформаційну підтримку для порталу надають Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони здоров'я.

Нагадаємо, в Україні вже працює інформаційний сайт - covid19.gov.ua та національний контакт-центр МОЗ з питань COVID-19. Номер гарячої лінії: 0 800 60 20 19.

Довідково

COVAX — це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити їхню доставку до країн із низьким та середнім доходом. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель вакцин COVID-19, а також щодо їхнього перевезення, логістики та зберігання. COVAX доставляє у країни тільки ті вакцини, які ВООЗ включила в реєстр засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

МОЗ України