Прем’єр-міністр: Українці мають отримати доступ до якісних та дешевих авіаперевезень

Українці мають отримати доступ до якісних та дешевих авіаційних перевезень як на внутрішніх рейсах, так і міжнародних. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради щодо розвитку внутрішніх авіаційних перевізників 16 лютого.

У нараді також взяли участь Міністр інфраструктури Владислав Криклій, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та представники Міністерства фінансів.

Прем’єр-міністр наголосив, що фінансова спроможність та стабільність роботи вітчизняних авіаційних компаній є гарантією доступних авіаперевезень для українців, збільшення туристичного попиту та стимулом для розвитку економіки в цілому.

«Необхідно активізувати роботу та сформувати державну стратегію підтримки вітчизняних авіаперевізників у зв’язку з негативними наслідками пандемії COVID-19. Важливо якнайшвидше завершити цей процес, щоб українці отримували безпечні та якісні послуги», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава Уряду додав, що в контексті підписання угоди про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, підтримка вітчизняних авіакомпаній сьогодні має визначальну роль.

Під час наради Прем’єр-міністр заслухав пропозиції Міністра інфраструктури Владислава Криклія щодо можливих механізмів державної підтримки українських авіакомпаній.

За підсумками наради Глава Уряду дав доручення Міністерству інфраструктури до 22 лютого напрацювати рішення щодо підтримки вітчизняних авіаперевізників.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України