Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 лютого в Україні зафіксовано 6 237 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 413, медпрацівників – 276). Кількість активних хворих - 128 169 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2222 летальних випадків – 163 одужало (особи) – 5225 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 64688 методом ПЛР — 28941 методом ІФА — 15056 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 20691 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1287141 одужало (особи) – 1134120 летальних випадків – 24852 проведено ПЛР-тестувань – 6625529

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1287141 6237 24852 163 1134120 5225 м. Київ 133347 513 2557 11 90140 713 Вінницька 31194 514 596 9 25875 148 Волинська 38522 163 613 1 35808 166 Дніпропетровська 70897 205 1932 13 65887 284 Донецька 46051 171 1028 0 43048 327 Житомирська 47400 438 792 3 43247 73 Закарпатська 36102 500 822 10 29528 52 Запорізька 68373 88 1025 15 64127 52 Івано-Франківська 57299 799 1077 10 46165 318 Київська 72455 231 1208 10 66117 514 Кіровоградська 10227 31 359 1 7689 33 Луганська 14631 34 437 2 13200 292 Львівська 75069 300 2210 3 66855 332 Миколаївська 40579 119 760 6 34274 269 Одеська 83885 201 1389 5 77122 272 Полтавська 44995 156 948 1 41767 113 Рівненська 47662 167 603 5 45621 123 Сумська 47323 194 651 4 44741 116 Тернопільська 40005 215 578 4 37518 173 Харківська 81116 289 1519 11 74848 236 Херсонська 21375 44 624 4 19716 27 Хмельницька 46132 202 859 14 43201 141 Черкаська 47597 140 605 9 43940 183 Чернівецька 49963 436 942 5 43311 153 Чернігівська 34942 87 718 7 30375 115

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.