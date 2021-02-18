18. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 лютого в Україні зафіксовано 6 237 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 413, медпрацівників – 276). Кількість активних хворих - 128 169 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2222
  • летальних випадків –

163
  • одужало (особи) –

5225

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

64688
  • методом ПЛР —

28941
  • методом ІФА —

15056
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

20691

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1287141
  • одужало (особи) –

1134120
  • летальних випадків –

24852
  • проведено ПЛР-тестувань –

6625529

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1287141

6237

24852

163

1134120

5225

м. Київ

133347

513

2557

11

90140

713

Вінницька

31194

514

596

9

25875

148

Волинська

38522

163

613

1

35808

166

Дніпропетровська

70897

205

1932

13

65887

284

Донецька

46051

171

1028

0

43048

327

Житомирська

47400

438

792

3

43247

73

Закарпатська

36102

500

822

10

29528

52

Запорізька

68373

88

1025

15

64127

52

Івано-Франківська

57299

799

1077

10

46165

318

Київська

72455

231

1208

10

66117

514

Кіровоградська

10227

31

359

1

7689

33

Луганська

14631

34

437

2

13200

292

Львівська

75069

300

2210

3

66855

332

Миколаївська

40579

119

760

6

34274

269

Одеська

83885

201

1389

5

77122

272

Полтавська

44995

156

948

1

41767

113

Рівненська

47662

167

603

5

45621

123

Сумська

47323

194

651

4

44741

116

Тернопільська

40005

215

578

4

37518

173

Харківська

81116

289

1519

11

74848

236

Херсонська

21375

44

624

4

19716

27

Хмельницька

46132

202

859

14

43201

141

Черкаська

47597

140

605

9

43940

183

Чернівецька

49963

436

942

5

43311

153

Чернігівська

34942

87

718

7

30375

115

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

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