Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 лютого в Україні зафіксовано 6 237 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 413, медпрацівників – 276). Кількість активних хворих - 128 169 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2222
|
|
163
|
|
5225
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
64688
|
|
28941
|
|
15056
|
|
20691
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1287141
|
|
1134120
|
|
24852
|
|
6625529
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1287141
|
6237
|
24852
|
163
|
1134120
|
5225
|
м. Київ
|
133347
|
513
|
2557
|
11
|
90140
|
713
|
Вінницька
|
31194
|
514
|
596
|
9
|
25875
|
148
|
Волинська
|
38522
|
163
|
613
|
1
|
35808
|
166
|
Дніпропетровська
|
70897
|
205
|
1932
|
13
|
65887
|
284
|
Донецька
|
46051
|
171
|
1028
|
0
|
43048
|
327
|
Житомирська
|
47400
|
438
|
792
|
3
|
43247
|
73
|
Закарпатська
|
36102
|
500
|
822
|
10
|
29528
|
52
|
Запорізька
|
68373
|
88
|
1025
|
15
|
64127
|
52
|
Івано-Франківська
|
57299
|
799
|
1077
|
10
|
46165
|
318
|
Київська
|
72455
|
231
|
1208
|
10
|
66117
|
514
|
Кіровоградська
|
10227
|
31
|
359
|
1
|
7689
|
33
|
Луганська
|
14631
|
34
|
437
|
2
|
13200
|
292
|
Львівська
|
75069
|
300
|
2210
|
3
|
66855
|
332
|
Миколаївська
|
40579
|
119
|
760
|
6
|
34274
|
269
|
Одеська
|
83885
|
201
|
1389
|
5
|
77122
|
272
|
Полтавська
|
44995
|
156
|
948
|
1
|
41767
|
113
|
Рівненська
|
47662
|
167
|
603
|
5
|
45621
|
123
|
Сумська
|
47323
|
194
|
651
|
4
|
44741
|
116
|
Тернопільська
|
40005
|
215
|
578
|
4
|
37518
|
173
|
Харківська
|
81116
|
289
|
1519
|
11
|
74848
|
236
|
Херсонська
|
21375
|
44
|
624
|
4
|
19716
|
27
|
Хмельницька
|
46132
|
202
|
859
|
14
|
43201
|
141
|
Черкаська
|
47597
|
140
|
605
|
9
|
43940
|
183
|
Чернівецька
|
49963
|
436
|
942
|
5
|
43311
|
153
|
Чернігівська
|
34942
|
87
|
718
|
7
|
30375
|
115
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.