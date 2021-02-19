Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 лютого в Україні зафіксовано 6531 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 418, медпрацівників – 285). Кількість активних хворих - 128 723 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2304 летальних випадків – 120 одужало (особи) – 5857 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 61215 методом ПЛР — 26095 методом ІФА — 15567 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 19553 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1293672 одужало (особи) – 1139977 летальних випадків – 24972 проведено ПЛР-тестувань – 6651624

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1293672 6531 24972 120 1139977 5857 м. Київ 133891 544 2564 7 91037 897 Вінницька 31775 581 605 9 26135 260 Волинська 38702 180 615 2 35944 136 Дніпропетровська 71294 397 1939 7 66217 330 Донецька 46183 132 1034 6 43211 163 Житомирська 47660 260 793 1 43474 227 Закарпатська 36499 397 829 7 29605 77 Запорізька 68555 182 1044 19 64277 150 Івано-Франківська 58052 753 1087 10 46655 490 Київська 72820 365 1212 4 66610 493 Кіровоградська 10290 63 361 2 7759 70 Луганська 14674 43 444 7 13360 160 Львівська 75491 422 2217 7 67429 574 Миколаївська 40761 182 763 3 34397 123 Одеська 84123 238 1391 2 77498 376 Полтавська 45128 133 949 1 41875 108 Рівненська 47796 134 605 2 45734 113 Сумська 47427 104 651 0 44861 120 Тернопільська 40222 217 581 3 37635 117 Харківська 81298 182 1526 7 74986 138 Херсонська 21409 34 625 1 19778 62 Хмельницька 46329 197 860 1 43333 132 Черкаська 47752 155 608 3 44112 172 Чернівецька 50421 458 947 5 43493 182 Чернігівська 35120 178 722 4 30562 187

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.