19. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 лютого в Україні зафіксовано 6531 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 418, медпрацівників – 285). Кількість активних хворих - 128 723 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2304
  • летальних випадків –

120
  • одужало (особи) –

5857

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

61215
  • методом ПЛР —

26095
  • методом ІФА —

15567
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

19553

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1293672
  • одужало (особи) –

1139977
  • летальних випадків –

24972
  • проведено ПЛР-тестувань –

6651624

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1293672

6531

24972

120

1139977

5857

м. Київ

133891

544

2564

7

91037

897

Вінницька

31775

581

605

9

26135

260

Волинська

38702

180

615

2

35944

136

Дніпропетровська

71294

397

1939

7

66217

330

Донецька

46183

132

1034

6

43211

163

Житомирська

47660

260

793

1

43474

227

Закарпатська

36499

397

829

7

29605

77

Запорізька

68555

182

1044

19

64277

150

Івано-Франківська

58052

753

1087

10

46655

490

Київська

72820

365

1212

4

66610

493

Кіровоградська

10290

63

361

2

7759

70

Луганська

14674

43

444

7

13360

160

Львівська

75491

422

2217

7

67429

574

Миколаївська

40761

182

763

3

34397

123

Одеська

84123

238

1391

2

77498

376

Полтавська

45128

133

949

1

41875

108

Рівненська

47796

134

605

2

45734

113

Сумська

47427

104

651

0

44861

120

Тернопільська

40222

217

581

3

37635

117

Харківська

81298

182

1526

7

74986

138

Херсонська

21409

34

625

1

19778

62

Хмельницька

46329

197

860

1

43333

132

Черкаська

47752

155

608

3

44112

172

Чернівецька

50421

458

947

5

43493

182

Чернігівська

35120

178

722

4

30562

187

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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