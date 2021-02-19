Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 лютого в Україні зафіксовано 6531 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 418, медпрацівників – 285). Кількість активних хворих - 128 723 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
2304
|
|
120
|
|
5857
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
61215
|
|
26095
|
|
15567
|
|
19553
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1293672
|
|
1139977
|
|
24972
|
|
6651624
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1293672
|
6531
|
24972
|
120
|
1139977
|
5857
|
м. Київ
|
133891
|
544
|
2564
|
7
|
91037
|
897
|
Вінницька
|
31775
|
581
|
605
|
9
|
26135
|
260
|
Волинська
|
38702
|
180
|
615
|
2
|
35944
|
136
|
Дніпропетровська
|
71294
|
397
|
1939
|
7
|
66217
|
330
|
Донецька
|
46183
|
132
|
1034
|
6
|
43211
|
163
|
Житомирська
|
47660
|
260
|
793
|
1
|
43474
|
227
|
Закарпатська
|
36499
|
397
|
829
|
7
|
29605
|
77
|
Запорізька
|
68555
|
182
|
1044
|
19
|
64277
|
150
|
Івано-Франківська
|
58052
|
753
|
1087
|
10
|
46655
|
490
|
Київська
|
72820
|
365
|
1212
|
4
|
66610
|
493
|
Кіровоградська
|
10290
|
63
|
361
|
2
|
7759
|
70
|
Луганська
|
14674
|
43
|
444
|
7
|
13360
|
160
|
Львівська
|
75491
|
422
|
2217
|
7
|
67429
|
574
|
Миколаївська
|
40761
|
182
|
763
|
3
|
34397
|
123
|
Одеська
|
84123
|
238
|
1391
|
2
|
77498
|
376
|
Полтавська
|
45128
|
133
|
949
|
1
|
41875
|
108
|
Рівненська
|
47796
|
134
|
605
|
2
|
45734
|
113
|
Сумська
|
47427
|
104
|
651
|
0
|
44861
|
120
|
Тернопільська
|
40222
|
217
|
581
|
3
|
37635
|
117
|
Харківська
|
81298
|
182
|
1526
|
7
|
74986
|
138
|
Херсонська
|
21409
|
34
|
625
|
1
|
19778
|
62
|
Хмельницька
|
46329
|
197
|
860
|
1
|
43333
|
132
|
Черкаська
|
47752
|
155
|
608
|
3
|
44112
|
172
|
Чернівецька
|
50421
|
458
|
947
|
5
|
43493
|
182
|
Чернігівська
|
35120
|
178
|
722
|
4
|
30562
|
187
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.