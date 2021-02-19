Уряд продовжує працювати над розв'язанням тарифного питання, — Прем'єр-міністр

Урядом був впроваджений механізм компенсацій для громадян, у яких встановлене електроопалення. Для цього Верховна Рада підтримала виділення 1,4 млрд грн. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль із трибуни Верховної Ради під час «Години запитань до Уряду» 19 лютого.

«За інформацією Міністерства соціальної політики, компенсацію за електроопалення отримають майже 572 тисячі споживачів, а середня субсидія складе близько 570 гривень», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Як наголосив Денис Шмигаль, Уряд наполегливо продовжує працювати у напрямку вирішення ситуації з тарифами. Зокрема, він зазначив, що продовжується реалізація урядової стратегії з 8 кроків, яка спрямована на запровадження максимально обґрунтованих тарифів в Україні.

«Одним із кроків Уряду було встановлення максимально граничної ціни на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубічний метр — з лютого до кінця опалювального сезону. Це справедлива ціна, і газопостачальні компанії притримуються відповідної планки та не ставлять завищені ціни», — зазначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр додав, що в лютому переважна більшість постачальників природного газу поінформувала Уряд про зменшення ціни на природний газ для населення, спожитий також у січні цього року.

«Наступним кроком Уряду було зниження тарифів на розподіл. 30 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, встановила максимальний тариф на рівні 1,79 грн для 13 компаній», — зауважив Денис Шмигаль.

Крім того, за словами Прем’єр-міністра, Урядом на доручення Президента Володимира Зеленського був підписаний меморандум із міськими головами: «Цей інструмент дозволить не підвищувати ціни на опалення та гарячу воду для населення цього опалювального сезону та забезпечить стале його проходження».

Глава Уряду підкреслив, що в меморандумі також закладені гарантії для теплокомуненерго, аби на місцеві бюджети не перекладалось можливе боргове навантаження. Компенсаторні механізми, за його словами, дозволять ТКЕ працювати безперешкодно та забезпечувати населення всіма необхідними послугами.

«Один з механізмів, що забезпечить сталу роботу постачальників тепла, — це відстрочка оплати за природний газ. Тим самим, ми унеможливлюємо будь-які підстави для збоїв у роботі підприємств, що надають послуги теплопостачання», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також зауважив, що триває робота щодо запуску річних продуктів від газопостачальних компаній, які варто очікувати вже цієї весни. Крім того, Антимонопольний комітет досліджує зловживання монопольним становищем на ринку газу.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України