Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 лютого в Україні зафіксовано 6295 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 223). Кількість активних хворих - 130 406 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2225
|
|
73
|
|
4539
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
67017
|
|
29731
|
|
16184
|
|
21102
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1299967
|
|
1144516
|
|
25045
|
|
6681355
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1299967
|
6295
|
25045
|
73
|
1144516
|
4539
|
м. Київ
|
134306
|
415
|
2567
|
3
|
91782
|
745
|
Вінницька
|
32329
|
554
|
611
|
6
|
26283
|
148
|
Волинська
|
38868
|
166
|
619
|
4
|
36098
|
154
|
Дніпропетровська
|
71584
|
290
|
1946
|
7
|
66449
|
232
|
Донецька
|
46351
|
168
|
1036
|
2
|
43307
|
96
|
Житомирська
|
48029
|
369
|
796
|
3
|
43612
|
138
|
Закарпатська
|
36913
|
414
|
832
|
3
|
29678
|
73
|
Запорізька
|
68687
|
132
|
1050
|
6
|
64348
|
71
|
Івано-Франківська
|
58790
|
738
|
1097
|
10
|
47082
|
427
|
Київська
|
73145
|
325
|
1213
|
1
|
66987
|
377
|
Кіровоградська
|
10332
|
42
|
362
|
1
|
7804
|
45
|
Луганська
|
14719
|
45
|
444
|
0
|
13404
|
44
|
Львівська
|
75911
|
420
|
2223
|
6
|
67528
|
99
|
Миколаївська
|
40924
|
163
|
764
|
1
|
34662
|
265
|
Одеська
|
84267
|
144
|
1393
|
2
|
77909
|
411
|
Полтавська
|
45266
|
138
|
950
|
1
|
41919
|
44
|
Рівненська
|
47938
|
142
|
607
|
2
|
45801
|
67
|
Сумська
|
47570
|
143
|
655
|
4
|
44938
|
77
|
Тернопільська
|
40425
|
203
|
582
|
1
|
37747
|
112
|
Харківська
|
81578
|
280
|
1529
|
3
|
75215
|
229
|
Херсонська
|
21444
|
35
|
627
|
2
|
19924
|
146
|
Хмельницька
|
46539
|
210
|
860
|
0
|
43469
|
136
|
Черкаська
|
47879
|
127
|
608
|
0
|
44241
|
129
|
Чернівецька
|
50943
|
522
|
952
|
5
|
43629
|
136
|
Чернігівська
|
35230
|
110
|
722
|
0
|
30700
|
138