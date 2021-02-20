20. 02. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.02.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 лютого в Україні зафіксовано 6295 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 223). Кількість активних хворих - 130 406 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

2225
  • летальних випадків –

73
  • одужало (особи) –

4539

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

67017
  • методом ПЛР —

29731
  • методом ІФА —

16184
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

21102

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1299967
  • одужало (особи) –

1144516
  • летальних випадків –

25045
  • проведено ПЛР-тестувань –

6681355

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1299967

6295

25045

73

1144516

4539

м. Київ

134306

415

2567

3

91782

745

Вінницька

32329

554

611

6

26283

148

Волинська

38868

166

619

4

36098

154

Дніпропетровська

71584

290

1946

7

66449

232

Донецька

46351

168

1036

2

43307

96

Житомирська

48029

369

796

3

43612

138

Закарпатська

36913

414

832

3

29678

73

Запорізька

68687

132

1050

6

64348

71

Івано-Франківська

58790

738

1097

10

47082

427

Київська

73145

325

1213

1

66987

377

Кіровоградська

10332

42

362

1

7804

45

Луганська

14719

45

444

0

13404

44

Львівська

75911

420

2223

6

67528

99

Миколаївська

40924

163

764

1

34662

265

Одеська

84267

144

1393

2

77909

411

Полтавська

45266

138

950

1

41919

44

Рівненська

47938

142

607

2

45801

67

Сумська

47570

143

655

4

44938

77

Тернопільська

40425

203

582

1

37747

112

Харківська

81578

280

1529

3

75215

229

Херсонська

21444

35

627

2

19924

146

Хмельницька

46539

210

860

0

43469

136

Черкаська

47879

127

608

0

44241

129

Чернівецька

50943

522

952

5

43629

136

Чернігівська

35230

110

722

0

30700

138
Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2021 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28