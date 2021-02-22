22. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 лютого в Україні зафіксовано 3 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 216, медпрацівників – 78). Кількість активних хворих - 135 080 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

1443
  • летальних випадків –

53
  • одужало (особи) –

1353

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

20183
  • методом ПЛР —

13513
  • методом ІФА —

2465
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

4205

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1307662
  • одужало (особи) –

1147426
  • летальних випадків –

25156
  • проведено ПЛР-тестувань –

6714484

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1307662

3206

25156

53

1147426

1353

м. Київ

134675

169

2581

8

91925

122

Вінницька

33139

328

618

4

26399

27

Волинська

39039

75

621

1

36214

85

Дніпропетровська

71933

126

1949

0

66592

37

Донецька

46455

12

1036

0

43337

17

Житомирська

48679

285

811

10

43613

0

Закарпатська

37427

233

840

1

29930

145

Запорізька

68771

50

1062

12

64476

82

Івано-Франківська

59923

515

1110

4

47315

105

Київська

73554

166

1216

1

67199

92

Кіровоградська

10352

5

362

0

7906

24

Луганська

14751

12

447

0

13406

0

Львівська

76433

279

2228

0

67654

34

Миколаївська

41194

123

768

1

34662

0

Одеська

84524

124

1393

0

78033

16

Полтавська

45390

75

951

0

41941

22

Рівненська

48065

36

608

0

45835

0

Сумська

47764

60

658

1

45012

35

Тернопільська

40716

129

584

1

37905

68

Харківська

81825

50

1532

2

75703

295

Херсонська

21510

24

630

0

20039

10

Хмельницька

46716

6

860

0

43490

0

Черкаська

47971

38

608

0

44268

18

Чернівецька

51522

259

961

7

43871

119

Чернігівська

35334

27

722

0

30701

0
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