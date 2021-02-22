Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 лютого в Україні зафіксовано 3 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 216, медпрацівників – 78). Кількість активних хворих - 135 080 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1443
|
|
53
|
|
1353
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
20183
|
|
13513
|
|
2465
|
|
4205
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1307662
|
|
1147426
|
|
25156
|
|
6714484
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1307662
|
3206
|
25156
|
53
|
1147426
|
1353
|
м. Київ
|
134675
|
169
|
2581
|
8
|
91925
|
122
|
Вінницька
|
33139
|
328
|
618
|
4
|
26399
|
27
|
Волинська
|
39039
|
75
|
621
|
1
|
36214
|
85
|
Дніпропетровська
|
71933
|
126
|
1949
|
0
|
66592
|
37
|
Донецька
|
46455
|
12
|
1036
|
0
|
43337
|
17
|
Житомирська
|
48679
|
285
|
811
|
10
|
43613
|
0
|
Закарпатська
|
37427
|
233
|
840
|
1
|
29930
|
145
|
Запорізька
|
68771
|
50
|
1062
|
12
|
64476
|
82
|
Івано-Франківська
|
59923
|
515
|
1110
|
4
|
47315
|
105
|
Київська
|
73554
|
166
|
1216
|
1
|
67199
|
92
|
Кіровоградська
|
10352
|
5
|
362
|
0
|
7906
|
24
|
Луганська
|
14751
|
12
|
447
|
0
|
13406
|
0
|
Львівська
|
76433
|
279
|
2228
|
0
|
67654
|
34
|
Миколаївська
|
41194
|
123
|
768
|
1
|
34662
|
0
|
Одеська
|
84524
|
124
|
1393
|
0
|
78033
|
16
|
Полтавська
|
45390
|
75
|
951
|
0
|
41941
|
22
|
Рівненська
|
48065
|
36
|
608
|
0
|
45835
|
0
|
Сумська
|
47764
|
60
|
658
|
1
|
45012
|
35
|
Тернопільська
|
40716
|
129
|
584
|
1
|
37905
|
68
|
Харківська
|
81825
|
50
|
1532
|
2
|
75703
|
295
|
Херсонська
|
21510
|
24
|
630
|
0
|
20039
|
10
|
Хмельницька
|
46716
|
6
|
860
|
0
|
43490
|
0
|
Черкаська
|
47971
|
38
|
608
|
0
|
44268
|
18
|
Чернівецька
|
51522
|
259
|
961
|
7
|
43871
|
119
|
Чернігівська
|
35334
|
27
|
722
|
0
|
30701
|
0