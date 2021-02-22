На заводі Serum Institute в Індії відвантажено 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca для України

Перша партія вакцин AstraZeneca (CoviShield) – уже в дорозі до України. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис доз із заводу-виробника в індійському місті Пуне.

«Зараз вакцина транспортується до Мумбаї. Далі – довгий шлях вантажним літаком з кількома зупинками та вже днями вакцина приїде до України. Після прибуття в Україну вакцина буде розподілятися по регіонах, згідно із Дорожньою картою вакцинації, розробленої МОЗ», – повідомив Максим Степанов.

Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов здійснив візит до Індії з метою проведення прямих перемовин із найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute, який постачає продукцію в 140 країн світу.

Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфіклвана ВООЗ та рекомендована до екстреного використання.

МОЗ України