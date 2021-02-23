За хірургічні операції у стаціонарі лікарні отримали від НСЗУ вже понад 7 млрд грн

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 лютого в Україні зафіксовано 4182 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 252, медпрацівників – 219). Кількість активних хворих - 134 758 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1236
|
|
153
|
|
4351
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
49600
|
|
23660
|
|
14782
|
|
11158
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1311844
|
|
1151777
|
|
25309
|
|
6738144
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1311844
|
4182
|
25309
|
153
|
1151777
|
4351
|
м. Київ
|
135129
|
454
|
2596
|
15
|
92303
|
378
|
Вінницька
|
33382
|
243
|
623
|
5
|
26692
|
293
|
Волинська
|
39167
|
128
|
623
|
2
|
36305
|
91
|
Дніпропетровська
|
72059
|
126
|
1953
|
4
|
66859
|
267
|
Донецька
|
46513
|
58
|
1050
|
14
|
43578
|
241
|
Житомирська
|
48746
|
67
|
814
|
3
|
43713
|
100
|
Закарпатська
|
37651
|
224
|
843
|
3
|
30120
|
190
|
Запорізька
|
68930
|
159
|
1077
|
15
|
64600
|
124
|
Івано-Франківська
|
60639
|
716
|
1119
|
9
|
47686
|
371
|
Київська
|
73750
|
196
|
1221
|
5
|
67297
|
98
|
Кіровоградська
|
10371
|
19
|
365
|
3
|
7925
|
19
|
Луганська
|
14798
|
47
|
450
|
3
|
13535
|
129
|
Львівська
|
76630
|
197
|
2236
|
8
|
67870
|
216
|
Миколаївська
|
41286
|
92
|
772
|
4
|
34762
|
100
|
Одеська
|
84683
|
159
|
1404
|
11
|
78195
|
162
|
Полтавська
|
45503
|
113
|
958
|
7
|
42095
|
154
|
Рівненська
|
48172
|
107
|
613
|
5
|
45977
|
142
|
Сумська
|
47806
|
42
|
660
|
2
|
45226
|
214
|
Тернопільська
|
40823
|
107
|
586
|
2
|
38023
|
118
|
Харківська
|
82013
|
188
|
1543
|
11
|
75954
|
251
|
Херсонська
|
21518
|
8
|
630
|
0
|
20126
|
87
|
Хмельницька
|
46834
|
118
|
868
|
8
|
43713
|
223
|
Черкаська
|
48111
|
140
|
613
|
5
|
44425
|
157
|
Чернівецька
|
51990
|
468
|
964
|
3
|
44052
|
181
|
Чернігівська
|
35340
|
6
|
728
|
6
|
30746
|
45