23. 02. 2021
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За хірургічні операції у стаціонарі лікарні отримали від НСЗУ вже понад 7 млрд грн

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 лютого в Україні зафіксовано 4182 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 252, медпрацівників – 219). Кількість активних хворих - 134 758 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1236
  • летальних випадків –

153
  • одужало (особи) –

4351

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

49600
  • методом ПЛР —

23660
  • методом ІФА —

14782
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

11158

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1311844
  • одужало (особи) –

1151777
  • летальних випадків –

25309
  • проведено ПЛР-тестувань –

6738144

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1311844

4182

25309

153

1151777

4351

м. Київ

135129

454

2596

15

92303

378

Вінницька

33382

243

623

5

26692

293

Волинська

39167

128

623

2

36305

91

Дніпропетровська

72059

126

1953

4

66859

267

Донецька

46513

58

1050

14

43578

241

Житомирська

48746

67

814

3

43713

100

Закарпатська

37651

224

843

3

30120

190

Запорізька

68930

159

1077

15

64600

124

Івано-Франківська

60639

716

1119

9

47686

371

Київська

73750

196

1221

5

67297

98

Кіровоградська

10371

19

365

3

7925

19

Луганська

14798

47

450

3

13535

129

Львівська

76630

197

2236

8

67870

216

Миколаївська

41286

92

772

4

34762

100

Одеська

84683

159

1404

11

78195

162

Полтавська

45503

113

958

7

42095

154

Рівненська

48172

107

613

5

45977

142

Сумська

47806

42

660

2

45226

214

Тернопільська

40823

107

586

2

38023

118

Харківська

82013

188

1543

11

75954

251

Херсонська

21518

8

630

0

20126

87

Хмельницька

46834

118

868

8

43713

223

Черкаська

48111

140

613

5

44425

157

Чернівецька

51990

468

964

3

44052

181

Чернігівська

35340

6

728

6

30746

45
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