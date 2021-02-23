За хірургічні операції у стаціонарі лікарні отримали від НСЗУ вже понад 7 млрд грн

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 лютого в Україні зафіксовано 4182 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 252, медпрацівників – 219). Кількість активних хворих - 134 758 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1236 летальних випадків – 153 одужало (особи) – 4351 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 49600 методом ПЛР — 23660 методом ІФА — 14782 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 11158 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1311844 одужало (особи) – 1151777 летальних випадків – 25309 проведено ПЛР-тестувань – 6738144

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України