До кінця березня у відділеннях екстреної медичної допомоги запрацює нове обладнання

Реформа екстреної медичної допомоги, яку впроваджує Міністерство охорони здоров’я, переходить до чергового етапу - оновлюється матеріально-технічна база 212 відділень екстреної невідкладної медичної допомоги в опорних закладах охорони здоров’я. Зокрема, придбано 161 комп’ютерний томограф, 152 цифрові рентген-апарати і 170 апаратів УЗД, що були закуплені торік на суму 3,3 млрд грн. До кінця березня триває їхня доставка до лікарень та монтаж. Про це під час брифінгу повідомила заступниця Міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Цьогоріч програма оснащення продовжується – в Державному бюджеті передбачено 2 млрд грн для екстреної медичної допомоги та оснащення приймальних відділень опорних лікарень.

«Але матеріальна база – лише інструмент. Людей рятують люди. Тому друга частина реформування стосується навчання за міжнародними стандартами лікарів і медичного персоналу новим правилам та підходам до реанімаційних дій щодо пацієнтів, які потрапляють у відділення в ургентних станах», – зазначила Світлана Шаталова.

Україна спиратиметься на досвід Австралії, Ірландії та Польщі у створенні системи надання екстреної меддопомоги на госпітальному етапі. Найважливіші критерії – це найсучасніший підхід до лікування хворих та спроможність адаптувати нові правила до українських реалій.

Цей проєкт став можливим завдяки тісній співпраці МОЗ та Світового банку у рамках ініціативи «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Наразі група експертів напрацювала пакет пропозицій та змін, які стосуються врегулювання нормативно-правової бази. Їх впровадження дасть можливість окреслити напрями подальшого розвитку та розбудови відділень ЕМД.

Далі проєкт переходить до наступної фази – практичної. З-поміж лікарень, що надають екстрену медичну допомогу, буде обрано близько десятка пілотних, на базі яких відбудеться навчання лікарів та медперсоналу відповідно до міжнародної практики. Також напрацьовується новий системний підхід у механізмах роботи відділень.

«Ми працюємо над тим, щоб кожен медик отримав знання та навички з порятунку життя людини, інструменти, які дозволять приймати правильні і вчасні рішення на догоспітальному та госпітальному етапах», – прокоментувала Світлана Шаталова.

МОЗ України