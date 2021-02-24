Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 лютого в Україні зафіксовано 5850 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 316, медпрацівників – 271). Кількість активних хворих - 136 811 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
3049
|
|
152
|
|
3645
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
79538
|
|
34351
|
|
15548
|
|
29639
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1317694
|
|
1155422
|
|
25461
|
|
6772495
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1317694
|
5850
|
25461
|
152
|
1155422
|
3645
|
м. Київ
|
135676
|
547
|
2602
|
6
|
92498
|
195
|
Вінницька
|
33983
|
601
|
633
|
10
|
26902
|
210
|
Волинська
|
39307
|
140
|
628
|
5
|
36446
|
141
|
Дніпропетровська
|
72286
|
227
|
1964
|
11
|
66972
|
113
|
Донецька
|
46639
|
126
|
1051
|
1
|
43659
|
81
|
Житомирська
|
48910
|
164
|
820
|
6
|
43934
|
221
|
Закарпатська
|
38040
|
389
|
856
|
13
|
30244
|
124
|
Запорізька
|
69086
|
156
|
1093
|
16
|
64704
|
104
|
Івано-Франківська
|
61239
|
600
|
1129
|
10
|
47970
|
284
|
Київська
|
74025
|
275
|
1228
|
7
|
67527
|
230
|
Кіровоградська
|
10429
|
58
|
365
|
0
|
7957
|
32
|
Луганська
|
14849
|
51
|
453
|
3
|
13576
|
41
|
Львівська
|
76917
|
287
|
2243
|
7
|
68019
|
149
|
Миколаївська
|
41490
|
204
|
774
|
2
|
34899
|
137
|
Одеська
|
84898
|
215
|
1414
|
10
|
78284
|
89
|
Полтавська
|
45595
|
92
|
964
|
6
|
42191
|
96
|
Рівненська
|
48317
|
145
|
614
|
1
|
46120
|
143
|
Сумська
|
47942
|
136
|
663
|
3
|
45456
|
230
|
Тернопільська
|
40997
|
174
|
588
|
2
|
38090
|
67
|
Харківська
|
82374
|
361
|
1553
|
10
|
76091
|
137
|
Херсонська
|
21546
|
28
|
633
|
3
|
20143
|
17
|
Хмельницька
|
47069
|
235
|
870
|
2
|
43890
|
177
|
Черкаська
|
48185
|
74
|
618
|
5
|
44778
|
353
|
Чернівецька
|
52514
|
524
|
971
|
7
|
44270
|
218
|
Чернігівська
|
35381
|
41
|
734
|
6
|
30802
|
56