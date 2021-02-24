24. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 лютого в Україні зафіксовано 5850 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 316, медпрацівників – 271). Кількість активних хворих - 136 811 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

3049
  • летальних випадків –

152
  • одужало (особи) –

3645

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

79538
  • методом ПЛР —

34351
  • методом ІФА —

15548
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

29639

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1317694
  • одужало (особи) –

1155422
  • летальних випадків –

25461
  • проведено ПЛР-тестувань –

6772495

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1317694

5850

25461

152

1155422

3645

м. Київ

135676

547

2602

6

92498

195

Вінницька

33983

601

633

10

26902

210

Волинська

39307

140

628

5

36446

141

Дніпропетровська

72286

227

1964

11

66972

113

Донецька

46639

126

1051

1

43659

81

Житомирська

48910

164

820

6

43934

221

Закарпатська

38040

389

856

13

30244

124

Запорізька

69086

156

1093

16

64704

104

Івано-Франківська

61239

600

1129

10

47970

284

Київська

74025

275

1228

7

67527

230

Кіровоградська

10429

58

365

0

7957

32

Луганська

14849

51

453

3

13576

41

Львівська

76917

287

2243

7

68019

149

Миколаївська

41490

204

774

2

34899

137

Одеська

84898

215

1414

10

78284

89

Полтавська

45595

92

964

6

42191

96

Рівненська

48317

145

614

1

46120

143

Сумська

47942

136

663

3

45456

230

Тернопільська

40997

174

588

2

38090

67

Харківська

82374

361

1553

10

76091

137

Херсонська

21546

28

633

3

20143

17

Хмельницька

47069

235

870

2

43890

177

Черкаська

48185

74

618

5

44778

353

Чернівецька

52514

524

971

7

44270

218

Чернігівська

35381

41

734

6

30802

56
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