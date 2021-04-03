НСЗУ опублікувала оголошення про укладення договорів на пакет вакцинації проти COVID-19

У перший місяць роботи команди на одну мобільну команду НСЗУ виплачуватиме 8 тис. грн.

Національна служба здоров’я України оприлюднила оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг за напрямом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» .

Згідно з оголошенням та відповідно до нормативно-правових актів, НСЗУ укладатиме договори за цим пакетом із медичними закладами, які будуть у переліку, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня через розповсюдження COVID-19.

На першому етапі вакцинації у цих закладах будуть сформовані мобільні команди. Відповідно до Дорожньої карти вакцинації від COVID-19, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України, спершу мобільні команди виїжджатимуть до колективів медиків, зокрема тих, які працюють у закладах, що надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусом. А також до працівників соціальної сфери, освітян, військовослужбовців тощо.

У перший місяць роботи команди на одну мобільну команду НСЗУ виплачуватиме 8 тис. грн. Ці кошти мають спрямувати для забезпечення готовності до проведення вакцинації, зокрема закупівлі необхідних витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту. Далі оплату надавачі послуги будуть отримувати за результатами роботи. Тобто за фактичну кількість провакцинованих осіб: 25 грн за першу дозу введеної вакцини і 60 грн за другу.

Інформацію про здійснену вакцинацію надавачі вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я і тільки на підставі цієї інформації НСЗУ здійснюватиме оплату за фактично надані послуги.

Мобільна команда має складатись щонайменше з одного лікаря та двох медичних сестер чи медичних братів. Додатково рекомендується залучати особу, яка буде вносити дані в ЕСОЗ та водія за потреби.

Щоб укласти договір на пакет вакцинації заклад повинен відповідати вимогам, а саме:

входити у визначений перелік керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня через розповсюдження COVID-19;

забезпечити дотримання холодового ланцюга при транспортуванні і зберіганні вакцин;

мати оснащене місце проведення вакцинації від COVID-19 відповідно до галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я щодо організації і проведення профілактичних щеплень;

проводити вакцинацію з розділенням потоків пацієнтів і дотримання правил епідеміологічної безпеки;

забезпечити проведення двох раундів вакцинації для кожного пацієнта, якщо інше не передбачено інструкцією виробника вакцини від COVID-19.

Також ці заклади повинні відповідати вимогам доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп і підтвердити це відповідним документом.

Наразі НСЗУ чекає, поки керівник робіт погодить перелік закладів, які будуть брати участь у процесі вакцинації. Щойно це відбудеться, НСЗУ почне укладати договори із надавачами послуг за напрямом “Вакцинація від COVID-19”. Заклади, які будуть визначені у переліку керівника робіт, отримають повідомлення-запрошення подати пропозицію.

Офіційне оголошення можна знайти на сайті НСЗУ у розділі “Про укладення договорів”. НСЗУ зі свого боку готова приймати пропозиції, укладати договори та виплачувати кошти тим надавачам, які здатні надати якісні послуги для наших громадян.

МОЗ України