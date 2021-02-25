Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(25.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 лютого в Україні зафіксовано 8147 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 483, медпрацівників – 301). Кількість активних хворих - 140 934 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
2770
|
|
135
|
|
3889
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
86926
|
|
36670
|
|
22760
|
|
27496
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1325841
|
|
1159311
|
|
25596
|
|
6809165
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1325841
|
8147
|
25596
|
135
|
1159311
|
3889
|
м. Київ
|
136328
|
652
|
2620
|
18
|
92841
|
343
|
Вінницька
|
34622
|
639
|
638
|
5
|
27091
|
189
|
Волинська
|
39500
|
193
|
631
|
3
|
36593
|
147
|
Дніпропетровська
|
72602
|
316
|
1970
|
6
|
67173
|
201
|
Донецька
|
46857
|
218
|
1054
|
3
|
43800
|
141
|
Житомирська
|
49621
|
711
|
826
|
6
|
44054
|
120
|
Закарпатська
|
38694
|
654
|
869
|
13
|
30325
|
81
|
Запорізька
|
69218
|
132
|
1108
|
15
|
64825
|
121
|
Івано-Франківська
|
61950
|
711
|
1141
|
12
|
48247
|
277
|
Київська
|
74343
|
318
|
1233
|
5
|
67938
|
411
|
Кіровоградська
|
10492
|
63
|
366
|
1
|
7976
|
19
|
Луганська
|
14896
|
47
|
457
|
4
|
13611
|
35
|
Львівська
|
77349
|
432
|
2254
|
11
|
68249
|
230
|
Миколаївська
|
41684
|
194
|
779
|
5
|
35119
|
220
|
Одеська
|
85166
|
268
|
1417
|
3
|
78503
|
219
|
Полтавська
|
45805
|
210
|
967
|
3
|
42300
|
109
|
Рівненська
|
48504
|
187
|
617
|
3
|
46228
|
108
|
Сумська
|
48161
|
219
|
665
|
2
|
45501
|
45
|
Тернопільська
|
41329
|
332
|
591
|
3
|
38248
|
158
|
Харківська
|
82806
|
432
|
1559
|
6
|
76217
|
126
|
Херсонська
|
21598
|
52
|
633
|
0
|
20172
|
29
|
Хмельницька
|
47354
|
285
|
870
|
0
|
44016
|
126
|
Черкаська
|
48345
|
160
|
620
|
2
|
44962
|
184
|
Чернівецька
|
53075
|
561
|
974
|
3
|
44419
|
149
|
Чернігівська
|
35542
|
161
|
737
|
3
|
30903
|
101