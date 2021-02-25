25. 02. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(25.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 лютого в Україні зафіксовано 8147 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 483, медпрацівників – 301). Кількість активних хворих - 140 934 особи.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

2770
  • летальних випадків –

135
  • одужало (особи) –

3889

Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

86926
  • методом ПЛР —

36670
  • методом ІФА —

22760
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

27496

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1325841
  • одужало (особи) –

1159311
  • летальних випадків –

25596
  • проведено ПЛР-тестувань –

6809165

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1325841

8147

25596

135

1159311

3889

м. Київ

136328

652

2620

18

92841

343

Вінницька

34622

639

638

5

27091

189

Волинська

39500

193

631

3

36593

147

Дніпропетровська

72602

316

1970

6

67173

201

Донецька

46857

218

1054

3

43800

141

Житомирська

49621

711

826

6

44054

120

Закарпатська

38694

654

869

13

30325

81

Запорізька

69218

132

1108

15

64825

121

Івано-Франківська

61950

711

1141

12

48247

277

Київська

74343

318

1233

5

67938

411

Кіровоградська

10492

63

366

1

7976

19

Луганська

14896

47

457

4

13611

35

Львівська

77349

432

2254

11

68249

230

Миколаївська

41684

194

779

5

35119

220

Одеська

85166

268

1417

3

78503

219

Полтавська

45805

210

967

3

42300

109

Рівненська

48504

187

617

3

46228

108

Сумська

48161

219

665

2

45501

45

Тернопільська

41329

332

591

3

38248

158

Харківська

82806

432

1559

6

76217

126

Херсонська

21598

52

633

0

20172

29

Хмельницька

47354

285

870

0

44016

126

Черкаська

48345

160

620

2

44962

184

Чернівецька

53075

561

974

3

44419

149

Чернігівська

35542

161

737

3

30903

101
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