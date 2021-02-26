Віктор Ляшко розповів, у якій області найбільше вакцинованих проти COVID-19

За дві доби від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення проти COVID-19 отримали 1338 осіб. Це лікарі, що працюють із хворими на коронавірус, та військові в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Такі дані під час брифінгу оприлюднив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Літак із вакцинами приземлився у вівторок, а вже в четвер в кожній з областей України, а також в зоні проведення Операції об’єднаних сил зроблено перші щеплення медикам, які рятують життя українців у ковідних лікарнях, та нашим військовослужбовцям, котрі захищають кордони країни», – зазначив Віктор Ляшко.

За добу 25 лютого зроблено 1 179 щеплень проти COVID-19. Серед них 792 чоловіки та 387 жінок.

Найбільша кількість вакцинованих за добу – у Черкаській, Тернопільській областях та в м. Київ. У всіх трьох регіонах вакцинувалося по 90 осіб. Загалом же найбільше вакцинованих – у Черкаській області, де встигли щепити вже 170 осіб.

За словами Віктора Ляшка повідомлення про ті чи інші наслідки після імунізації надходять по електронній системі до Державного експертного центру МОЗ України. Наразі надійшло 7 повідомлень про побічні наслідки, але вони легкі.

«Ми всю інформацію відслідковуємо і звертаємо на це увагу. Але не потрібно розганяти паніку, бо всі побічні дії передбачені в інструкції від виробника вакцини. Кампанія імунопрофілактики продовжується, сьогодні у всіх областях знову працюють мобільні бригади», – заявив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що наразі Україна отримала 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (CoviShield). До кінця березня очікується ще 1,5 млн доз цього препарату. Також за програмою COVAX найближчим часом буде поставлено 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech.

МОЗ України