04. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (04.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 березня  в Україні зафіксовано 10057 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 611, медпрацівників – 388). Кількість активних хворих - 161 298 осіб.

Від початку кампанії щеплено 9 568 осіб, з них отримали 1 дозу – 9 568 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За добу 03 березня 2021 року щеплено від COVID-19 2 680 осіб з них вакциновано 1 дозою 2 680 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3271
  • летальних випадків –

194
  • одужало (особи) –

4837

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

84 982
  • методом ПЛР —

38068
  • методом ІФА —

16265
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

30 649

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1374762
  • одужало (особи) –

1186873
  • летальних випадків –

26591
  • проведено ПЛР-тестувань –

7021993

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1374762

10057

26591

194

1186873

4837

м. Київ

140006

868

2718

21

95695

310

Вінницька

39067

827

688

3

28285

241

Волинська

40659

258

652

4

37346

235

Дніпропетровська

74679

384

2015

14

68828

230

Донецька

47978

280

1076

3

44617

187

Житомирська

52854

888

861

10

44940

177

Закарпатська

42091

679

956

13

31547

220

Запорізька

70247

180

1184

12

65684

146

Івано-Франківська

67024

776

1212

13

50269

325

Київська

76978

423

1276

6

69869

252

Кіровоградська

10835

93

379

1

8099

20

Луганська

15119

53

470

7

13995

42

Львівська

80575

590

2308

10

70057

200

Миколаївська

42939

197

802

4

36910

548

Одеська

87210

483

1460

15

79567

68

Полтавська

46754

253

991

3

42708

93

Рівненська

49484

202

631

3

47051

194

Сумська

49152

297

680

2

46388

42

Тернопільська

43223

457

612

2

39075

179

Харківська

85039

442

1619

7

77486

315

Херсонська

21823

36

649

4

20361

40

Хмельницька

48914

357

902

9

45078

298

Черкаська

49170

241

642

8

46054

237

Чернівецька

56754

626

1046

16

45585

166

Чернігівська

36188

167

762

4

31379

72
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