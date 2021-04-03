Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (04.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 березня в Україні зафіксовано 10057 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 611, медпрацівників – 388). Кількість активних хворих - 161 298 осіб.

Від початку кампанії щеплено 9 568 осіб, з них отримали 1 дозу – 9 568 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

За добу 03 березня 2021 року щеплено від COVID-19 2 680 осіб з них вакциновано 1 дозою 2 680 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3271 летальних випадків – 194 одужало (особи) – 4837 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 84 982 методом ПЛР — 38068 методом ІФА — 16265 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 30 649 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1374762 одужало (особи) – 1186873 летальних випадків – 26591 проведено ПЛР-тестувань – 7021993

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України