Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (04.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 березня в Україні зафіксовано 10057 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 611, медпрацівників – 388). Кількість активних хворих - 161 298 осіб.
Від початку кампанії щеплено 9 568 осіб, з них отримали 1 дозу – 9 568 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За добу 03 березня 2021 року щеплено від COVID-19 2 680 осіб з них вакциновано 1 дозою 2 680 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
3271
|
|
194
|
|
4837
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
84 982
|
|
38068
|
|
16265
|
|
30 649
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1374762
|
|
1186873
|
|
26591
|
|
7021993
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1374762
|
10057
|
26591
|
194
|
1186873
|
4837
|
м. Київ
|
140006
|
868
|
2718
|
21
|
95695
|
310
|
Вінницька
|
39067
|
827
|
688
|
3
|
28285
|
241
|
Волинська
|
40659
|
258
|
652
|
4
|
37346
|
235
|
Дніпропетровська
|
74679
|
384
|
2015
|
14
|
68828
|
230
|
Донецька
|
47978
|
280
|
1076
|
3
|
44617
|
187
|
Житомирська
|
52854
|
888
|
861
|
10
|
44940
|
177
|
Закарпатська
|
42091
|
679
|
956
|
13
|
31547
|
220
|
Запорізька
|
70247
|
180
|
1184
|
12
|
65684
|
146
|
Івано-Франківська
|
67024
|
776
|
1212
|
13
|
50269
|
325
|
Київська
|
76978
|
423
|
1276
|
6
|
69869
|
252
|
Кіровоградська
|
10835
|
93
|
379
|
1
|
8099
|
20
|
Луганська
|
15119
|
53
|
470
|
7
|
13995
|
42
|
Львівська
|
80575
|
590
|
2308
|
10
|
70057
|
200
|
Миколаївська
|
42939
|
197
|
802
|
4
|
36910
|
548
|
Одеська
|
87210
|
483
|
1460
|
15
|
79567
|
68
|
Полтавська
|
46754
|
253
|
991
|
3
|
42708
|
93
|
Рівненська
|
49484
|
202
|
631
|
3
|
47051
|
194
|
Сумська
|
49152
|
297
|
680
|
2
|
46388
|
42
|
Тернопільська
|
43223
|
457
|
612
|
2
|
39075
|
179
|
Харківська
|
85039
|
442
|
1619
|
7
|
77486
|
315
|
Херсонська
|
21823
|
36
|
649
|
4
|
20361
|
40
|
Хмельницька
|
48914
|
357
|
902
|
9
|
45078
|
298
|
Черкаська
|
49170
|
241
|
642
|
8
|
46054
|
237
|
Чернівецька
|
56754
|
626
|
1046
|
16
|
45585
|
166
|
Чернігівська
|
36188
|
167
|
762
|
4
|
31379
|
72