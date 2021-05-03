Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (05.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 березня в Україні зафіксовано 10155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 577, медпрацівників – 345). Кількість активних хворих - 167 132 особи.

Від початку кампанії щеплено 12 481 особу, із них отримали 1 дозу – 12 481 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

За добу 04 березня 2021 року щеплено від COVID-19 - 2 913 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 2 913 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3355 летальних випадків – 172 одужало (особи) – 4149 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 83 756 методом ПЛР — 40393 методом ІФА — 16127 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 27 236 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1384917 одужало (особи) – 1191022 летальних випадків – 26763 проведено ПЛР-тестувань – 7062386

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України