Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (05.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 березня в Україні зафіксовано 10155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 577, медпрацівників – 345). Кількість активних хворих - 167 132 особи.
Від початку кампанії щеплено 12 481 особу, із них отримали 1 дозу – 12 481 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За добу 04 березня 2021 року щеплено від COVID-19 - 2 913 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 2 913 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
3355
|
|
172
|
|
4149
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
83 756
|
|
40393
|
|
16127
|
|
27 236
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1384917
|
|
1191022
|
|
26763
|
|
7062386
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1384917
|
10155
|
26763
|
172
|
1191022
|
4149
|
м. Київ
|
140916
|
910
|
2735
|
17
|
96149
|
454
|
Вінницька
|
39883
|
816
|
701
|
13
|
28439
|
154
|
Волинська
|
40936
|
277
|
654
|
2
|
37444
|
98
|
Дніпропетровська
|
75176
|
497
|
2023
|
8
|
68958
|
130
|
Донецька
|
48312
|
334
|
1076
|
0
|
44692
|
75
|
Житомирська
|
53549
|
695
|
867
|
6
|
45093
|
153
|
Закарпатська
|
42839
|
748
|
968
|
12
|
31663
|
116
|
Запорізька
|
70410
|
163
|
1197
|
13
|
65815
|
131
|
Івано-Франківська
|
67761
|
737
|
1228
|
16
|
50600
|
331
|
Київська
|
77668
|
690
|
1279
|
3
|
70089
|
220
|
Кіровоградська
|
10904
|
69
|
381
|
2
|
8159
|
60
|
Луганська
|
15169
|
50
|
473
|
3
|
14061
|
66
|
Львівська
|
81221
|
646
|
2317
|
9
|
70416
|
359
|
Миколаївська
|
43148
|
209
|
805
|
3
|
37564
|
654
|
Одеська
|
87582
|
372
|
1463
|
3
|
79664
|
97
|
Полтавська
|
46926
|
172
|
995
|
4
|
42828
|
120
|
Рівненська
|
49682
|
198
|
633
|
2
|
47150
|
99
|
Сумська
|
49390
|
238
|
689
|
9
|
46455
|
67
|
Тернопільська
|
43617
|
394
|
615
|
3
|
39210
|
135
|
Харківська
|
85605
|
566
|
1630
|
11
|
77581
|
95
|
Херсонська
|
21877
|
54
|
651
|
2
|
20392
|
31
|
Хмельницька
|
49332
|
418
|
908
|
6
|
45286
|
208
|
Черкаська
|
49374
|
204
|
649
|
7
|
46150
|
96
|
Чернівецька
|
57315
|
561
|
1060
|
14
|
45718
|
133
|
Чернігівська
|
36325
|
137
|
766
|
4
|
31446
|
67