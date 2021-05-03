05. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (05.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 березня в Україні зафіксовано 10155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 577, медпрацівників – 345). Кількість активних хворих - 167 132 особи.

Від початку кампанії щеплено 12 481 особу, із них отримали 1 дозу – 12 481 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

За добу 04 березня 2021 року щеплено від COVID-19 - 2 913 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 2 913 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

3355
  • летальних випадків –

172
  • одужало (особи) –

4149

Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

83 756
  • методом ПЛР —

40393
  • методом ІФА —

16127
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

27 236

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1384917
  • одужало (особи) –

1191022
  • летальних випадків –

26763
  • проведено ПЛР-тестувань –

7062386

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1384917

10155

26763

172

1191022

4149

м. Київ

140916

910

2735

17

96149

454

Вінницька

39883

816

701

13

28439

154

Волинська

40936

277

654

2

37444

98

Дніпропетровська

75176

497

2023

8

68958

130

Донецька

48312

334

1076

0

44692

75

Житомирська

53549

695

867

6

45093

153

Закарпатська

42839

748

968

12

31663

116

Запорізька

70410

163

1197

13

65815

131

Івано-Франківська

67761

737

1228

16

50600

331

Київська

77668

690

1279

3

70089

220

Кіровоградська

10904

69

381

2

8159

60

Луганська

15169

50

473

3

14061

66

Львівська

81221

646

2317

9

70416

359

Миколаївська

43148

209

805

3

37564

654

Одеська

87582

372

1463

3

79664

97

Полтавська

46926

172

995

4

42828

120

Рівненська

49682

198

633

2

47150

99

Сумська

49390

238

689

9

46455

67

Тернопільська

43617

394

615

3

39210

135

Харківська

85605

566

1630

11

77581

95

Херсонська

21877

54

651

2

20392

31

Хмельницька

49332

418

908

6

45286

208

Черкаська

49374

204

649

7

46150

96

Чернівецька

57315

561

1060

14

45718

133

Чернігівська

36325

137

766

4

31446

67
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