Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 березня в Україні зафіксовано 9144 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 563, медпрацівників – 299). Кількість активних хворих - 172 769 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
3309
|
|
156
|
|
3351
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
81 333
|
|
38972
|
|
15627
|
|
26 734
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1394061
|
|
1194373
|
|
26919
|
|
7101358
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1394061
|
9144
|
26919
|
156
|
1194373
|
3351
|
м. Київ
|
141598
|
682
|
2753
|
18
|
96287
|
138
|
Вінницька
|
40597
|
714
|
706
|
5
|
28651
|
212
|
Волинська
|
41131
|
195
|
655
|
1
|
37517
|
73
|
Дніпропетровська
|
75664
|
488
|
2033
|
10
|
69076
|
118
|
Донецька
|
48505
|
193
|
1076
|
0
|
44784
|
92
|
Житомирська
|
54298
|
749
|
874
|
7
|
45225
|
132
|
Закарпатська
|
43504
|
665
|
982
|
14
|
32116
|
453
|
Запорізька
|
70598
|
188
|
1210
|
13
|
65871
|
56
|
Івано-Франківська
|
68437
|
676
|
1244
|
16
|
50860
|
260
|
Київська
|
78263
|
595
|
1286
|
7
|
70325
|
236
|
Кіровоградська
|
10951
|
47
|
383
|
2
|
8171
|
12
|
Луганська
|
15204
|
35
|
476
|
3
|
14117
|
56
|
Львівська
|
81752
|
531
|
2320
|
3
|
70760
|
344
|
Миколаївська
|
43485
|
337
|
808
|
3
|
37719
|
155
|
Одеська
|
87957
|
375
|
1468
|
5
|
79738
|
74
|
Полтавська
|
47038
|
112
|
999
|
4
|
42911
|
83
|
Рівненська
|
49880
|
198
|
637
|
4
|
47250
|
100
|
Сумська
|
49584
|
194
|
694
|
5
|
46498
|
43
|
Тернопільська
|
43974
|
357
|
619
|
4
|
39362
|
152
|
Харківська
|
86127
|
522
|
1636
|
6
|
77696
|
115
|
Херсонська
|
21939
|
62
|
651
|
0
|
20409
|
17
|
Хмельницька
|
49708
|
376
|
915
|
7
|
45454
|
168
|
Черкаська
|
49517
|
143
|
655
|
6
|
46209
|
59
|
Чернівецька
|
57837
|
522
|
1070
|
10
|
45867
|
149
|
Чернігівська
|
36513
|
188
|
769
|
3
|
31500
|
54