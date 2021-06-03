06. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 березня  в Україні зафіксовано 9144 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 563, медпрацівників – 299). Кількість активних хворих - 172 769 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

3309
  • летальних випадків –

156
  • одужало (особи) –

3351

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

81 333
  • методом ПЛР —

38972
  • методом ІФА —

15627
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

26 734

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1394061
  • одужало (особи) –

1194373
  • летальних випадків –

26919
  • проведено ПЛР-тестувань –

7101358

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1394061

9144

26919

156

1194373

3351

м. Київ

141598

682

2753

18

96287

138

Вінницька

40597

714

706

5

28651

212

Волинська

41131

195

655

1

37517

73

Дніпропетровська

75664

488

2033

10

69076

118

Донецька

48505

193

1076

0

44784

92

Житомирська

54298

749

874

7

45225

132

Закарпатська

43504

665

982

14

32116

453

Запорізька

70598

188

1210

13

65871

56

Івано-Франківська

68437

676

1244

16

50860

260

Київська

78263

595

1286

7

70325

236

Кіровоградська

10951

47

383

2

8171

12

Луганська

15204

35

476

3

14117

56

Львівська

81752

531

2320

3

70760

344

Миколаївська

43485

337

808

3

37719

155

Одеська

87957

375

1468

5

79738

74

Полтавська

47038

112

999

4

42911

83

Рівненська

49880

198

637

4

47250

100

Сумська

49584

194

694

5

46498

43

Тернопільська

43974

357

619

4

39362

152

Харківська

86127

522

1636

6

77696

115

Херсонська

21939

62

651

0

20409

17

Хмельницька

49708

376

915

7

45454

168

Черкаська

49517

143

655

6

46209

59

Чернівецька

57837

522

1070

10

45867

149

Чернігівська

36513

188

769

3

31500

54
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