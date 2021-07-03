Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 березня в Україні зафіксовано 7 167 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 466, медпрацівників – 172). Кількість активних хворих - 177 686 осіб.

Від початку кампанії щеплено 17 037 оcіб, із них отримали 1 дозу – 17 037 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

За добу 06 березня 2021 року щеплено від COVID-19 1 279 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 1 279 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3956 летальних випадків – 103 одужало (особи) – 2147 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 46 304 методом ПЛР — 24868 методом ІФА — 3927 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 17 509 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1401228 одужало (особи) – 1196520 летальних випадків – 27022 проведено ПЛР-тестувань – 7126226

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України