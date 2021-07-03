Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 березня в Україні зафіксовано 7 167 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 466, медпрацівників – 172). Кількість активних хворих - 177 686 осіб.
Від початку кампанії щеплено 17 037 оcіб, із них отримали 1 дозу – 17 037 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За добу 06 березня 2021 року щеплено від COVID-19 1 279 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 1 279 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
3956
|
|
103
|
|
2147
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
46 304
|
|
24868
|
|
3927
|
|
17 509
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1401228
|
|
1196520
|
|
27022
|
|
7126226
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1401228
|
7167
|
27022
|
103
|
1196520
|
2147
|
м. Київ
|
142030
|
432
|
2767
|
14
|
96328
|
41
|
Вінницька
|
41184
|
587
|
717
|
11
|
28682
|
31
|
Волинська
|
41260
|
129
|
655
|
0
|
37608
|
91
|
Дніпропетровська
|
76026
|
362
|
2033
|
0
|
69085
|
9
|
Донецька
|
48722
|
217
|
1076
|
0
|
44787
|
3
|
Житомирська
|
55045
|
747
|
876
|
2
|
45231
|
6
|
Закарпатська
|
44007
|
503
|
989
|
7
|
32255
|
139
|
Запорізька
|
70680
|
82
|
1216
|
6
|
65921
|
50
|
Івано-Франківська
|
68980
|
543
|
1260
|
16
|
50991
|
131
|
Київська
|
78629
|
366
|
1289
|
3
|
70470
|
145
|
Кіровоградська
|
10997
|
46
|
386
|
3
|
8196
|
25
|
Луганська
|
15222
|
18
|
478
|
2
|
14120
|
3
|
Львівська
|
82353
|
601
|
2329
|
9
|
71079
|
319
|
Миколаївська
|
43669
|
184
|
813
|
5
|
38179
|
460
|
Одеська
|
88313
|
356
|
1471
|
3
|
79882
|
144
|
Полтавська
|
47158
|
120
|
1000
|
1
|
42919
|
8
|
Рівненська
|
49969
|
89
|
637
|
0
|
47311
|
61
|
Сумська
|
49711
|
127
|
695
|
1
|
46502
|
4
|
Тернопільська
|
44230
|
256
|
621
|
2
|
39437
|
75
|
Харківська
|
86489
|
362
|
1642
|
6
|
77836
|
140
|
Херсонська
|
21974
|
35
|
651
|
0
|
20456
|
47
|
Хмельницька
|
50069
|
361
|
919
|
4
|
45523
|
69
|
Черкаська
|
49611
|
94
|
655
|
0
|
46213
|
4
|
Чернівецька
|
58278
|
441
|
1078
|
8
|
46009
|
142
|
Чернігівська
|
36622
|
109
|
769
|
0
|
31500
|
0