07. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 березня  в Україні зафіксовано 7 167 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 466, медпрацівників – 172). Кількість активних хворих - 177 686 осіб.

Від початку кампанії щеплено 17 037 оcіб, із них отримали 1 дозу – 17 037 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  0 осіб.

За добу 06 березня 2021 року щеплено від COVID-19  1 279 осіб, із них вакциновано  1 дозою – 1 279 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3956
  • летальних випадків –

103
  • одужало (особи) –

2147

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

46 304
  • методом ПЛР —

24868
  • методом ІФА —

3927
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

17 509

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1401228
  • одужало (особи) –

1196520
  • летальних випадків –

27022
  • проведено ПЛР-тестувань –

7126226

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1401228

7167

27022

103

1196520

2147

м. Київ

142030

432

2767

14

96328

41

Вінницька

41184

587

717

11

28682

31

Волинська

41260

129

655

0

37608

91

Дніпропетровська

76026

362

2033

0

69085

9

Донецька

48722

217

1076

0

44787

3

Житомирська

55045

747

876

2

45231

6

Закарпатська

44007

503

989

7

32255

139

Запорізька

70680

82

1216

6

65921

50

Івано-Франківська

68980

543

1260

16

50991

131

Київська

78629

366

1289

3

70470

145

Кіровоградська

10997

46

386

3

8196

25

Луганська

15222

18

478

2

14120

3

Львівська

82353

601

2329

9

71079

319

Миколаївська

43669

184

813

5

38179

460

Одеська

88313

356

1471

3

79882

144

Полтавська

47158

120

1000

1

42919

8

Рівненська

49969

89

637

0

47311

61

Сумська

49711

127

695

1

46502

4

Тернопільська

44230

256

621

2

39437

75

Харківська

86489

362

1642

6

77836

140

Херсонська

21974

35

651

0

20456

47

Хмельницька

50069

361

919

4

45523

69

Черкаська

49611

94

655

0

46213

4

Чернівецька

58278

441

1078

8

46009

142

Чернігівська

36622

109

769

0

31500

0
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