Максим Степанов виступив за підвищення зарплат у медичній галузі

Підвищувати соціальні стандарти для працівників медичної системи – одне з пріоритетних завдань, які вирішує Міністерство охорони здоров’я України. Особливо важливо підтримати медиків зараз, коли вони роблять можливе й неможливе для порятунку українців в умовах пандемії COVID-19. На цьому під час виступу у Верховній Раді наголосив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Як зазначив міністр, МОЗ розробив законопроєкт «Про визначення розміру оплати праці медичних та інших працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я». Ним передбачено, що мінімальний розмір заробітної плати для медпрацівників залежатиме від прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року та становитиме від 5,5 прожиткових мінімумів (для молодшого медичного персоналу) до 10–12 (для лікарів і керівників медзакладів).

«Наші лікарі, медичні працівники та науковці заслужили право на гідну оплату праці. Нині вони – на передньому краю оборони, на «ковідному нулі». Тому закликаю народних депутатів, після винесення законопроєкту в зал, на практиці довести свою відданість людям, які рятують українців щодня, і підтримати документ. Віддайте борг нашим рятівникам!» – наголосив очільник МОЗ.

Крім цього, як наголосив міністр, вкрай важливо переходити до реальних і стратегічних кроків у реформуванні медичної галузі в цілому. І МОЗ упевнено рухається в цьому напрямку. Наприклад, за ініціативи Максима Степанова Кабмін підтримав постанову, яка забезпечує нові умови для проведення складних операцій із трансплантації.

«Це відкриває широкі перспективи для розвитку вітчизняної науки, створення високооплачуваних робочих місць, а найголовніше, умов для наших вчених і спеціалістів, які не шукатимуть кращої долі за кордоном, а знайдуть всі можливості для самореалізації вдома», – сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, що, відповідно до законопроєкту, який ініціює МОЗ, мінімальна заробітна плата лікаря має становити не менш як 23 тис. грн, середнього медичного персоналу – 17 тис. грн, а молодшого – 12 тис. грн.

МОЗ України