Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(09.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 березня в Україні зафіксовано 3 261 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 160, медпрацівників – 54). Кількість активних хворих - 183 628 осіб.
Від початку кампанії щеплено 19 118 оcіб, із них отримали 1 дозу – 19 118 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 8 березня 2021 року щеплено 1 171 особу, із них вакциновано 1 дозою – 1 171 особу, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1837
|
|
76
|
|
975
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
18 207
|
|
13101
|
|
1674
|
|
3 432
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1410061
|
|
1199229
|
|
27204
|
|
7154442
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1410061
|
3261
|
27204
|
76
|
1199229
|
975
|
м. Київ
|
142517
|
201
|
2792
|
7
|
96330
|
0
|
Вінницька
|
42222
|
460
|
736
|
8
|
28831
|
61
|
Волинська
|
41405
|
62
|
657
|
0
|
37659
|
26
|
Дніпропетровська
|
76389
|
151
|
2033
|
0
|
69190
|
0
|
Донецька
|
48837
|
23
|
1076
|
0
|
44787
|
0
|
Житомирська
|
55686
|
71
|
890
|
4
|
45420
|
104
|
Закарпатська
|
44509
|
195
|
1012
|
12
|
32629
|
94
|
Запорізька
|
70751
|
13
|
1216
|
0
|
65997
|
21
|
Івано-Франківська
|
69921
|
433
|
1292
|
16
|
51262
|
103
|
Київська
|
79142
|
162
|
1292
|
1
|
70568
|
22
|
Кіровоградська
|
11006
|
5
|
389
|
1
|
8227
|
4
|
Луганська
|
15246
|
14
|
478
|
0
|
14120
|
0
|
Львівська
|
83211
|
351
|
2329
|
0
|
71290
|
102
|
Миколаївська
|
44040
|
151
|
824
|
5
|
38375
|
18
|
Одеська
|
88674
|
63
|
1471
|
0
|
79882
|
0
|
Полтавська
|
47259
|
7
|
1004
|
0
|
42935
|
0
|
Рівненська
|
50084
|
53
|
639
|
1
|
47382
|
46
|
Сумська
|
49919
|
69
|
698
|
2
|
46552
|
20
|
Тернопільська
|
44563
|
97
|
628
|
5
|
39711
|
117
|
Харківська
|
86869
|
196
|
1652
|
4
|
78048
|
88
|
Херсонська
|
22010
|
2
|
654
|
1
|
20458
|
1
|
Хмельницька
|
50243
|
8
|
921
|
1
|
45555
|
27
|
Черкаська
|
49725
|
28
|
655
|
0
|
46247
|
3
|
Чернівецька
|
59134
|
409
|
1097
|
8
|
46274
|
118
|
Чернігівська
|
36699
|
37
|
769
|
0
|
31500
|
0