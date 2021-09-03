Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(09.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 березня в Україні зафіксовано 3 261 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 160, медпрацівників – 54). Кількість активних хворих - 183 628 осіб.

Від початку кампанії щеплено 19 118 оcіб, із них отримали 1 дозу – 19 118 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

За 8 березня 2021 року щеплено 1 171 особу, із них вакциновано 1 дозою – 1 171 особу, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1837 летальних випадків – 76 одужало (особи) – 975 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 18 207 методом ПЛР — 13101 методом ІФА — 1674 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 3 432 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1410061 одужало (особи) – 1199229 летальних випадків – 27204 проведено ПЛР-тестувань – 7154442

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України