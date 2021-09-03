09. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(09.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 березня  в Україні зафіксовано 3 261 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 160, медпрацівників – 54). Кількість активних хворих - 183 628 осіб.

Від початку кампанії щеплено 19 118 оcіб, із них отримали 1 дозу – 19 118 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  0 осіб.

За 8 березня 2021 року щеплено 1 171 особу, із них вакциновано 1 дозою – 1 171 особу, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

1837
  • летальних випадків –

76
  • одужало (особи) –

975

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

18 207
  • методом ПЛР —

13101
  • методом ІФА —

1674
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

3 432

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1410061
  • одужало (особи) –

1199229
  • летальних випадків –

27204
  • проведено ПЛР-тестувань –

7154442

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1410061

3261

27204

76

1199229

975

м. Київ

142517

201

2792

7

96330

0

Вінницька

42222

460

736

8

28831

61

Волинська

41405

62

657

0

37659

26

Дніпропетровська

76389

151

2033

0

69190

0

Донецька

48837

23

1076

0

44787

0

Житомирська

55686

71

890

4

45420

104

Закарпатська

44509

195

1012

12

32629

94

Запорізька

70751

13

1216

0

65997

21

Івано-Франківська

69921

433

1292

16

51262

103

Київська

79142

162

1292

1

70568

22

Кіровоградська

11006

5

389

1

8227

4

Луганська

15246

14

478

0

14120

0

Львівська

83211

351

2329

0

71290

102

Миколаївська

44040

151

824

5

38375

18

Одеська

88674

63

1471

0

79882

0

Полтавська

47259

7

1004

0

42935

0

Рівненська

50084

53

639

1

47382

46

Сумська

49919

69

698

2

46552

20

Тернопільська

44563

97

628

5

39711

117

Харківська

86869

196

1652

4

78048

88

Херсонська

22010

2

654

1

20458

1

Хмельницька

50243

8

921

1

45555

27

Черкаська

49725

28

655

0

46247

3

Чернівецька

59134

409

1097

8

46274

118

Чернігівська

36699

37

769

0

31500

0
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