Максим Степанов доручив пришвидшити хід вакцинації в Україні

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов наголошує на необхідності прискорити процес вакцинації проти COVID-19. Зокрема, він ініціював відповідну нараду з головами обласних державних адміністрацій та керівниками департаментів охорони здоров’я. Про це міністр зазначив на брифінгу.

Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в Україні щеплено 19 тис. 118 осіб.

«Мене не влаштовують ці цифри. Я ставив інше завдання щодо темпів вакцинації. У зв’язку з тим, що ми розгортали процес каскадним шляхом, уже на кінець минулого тижня мали вийти на 10 тисяч щеплених на добу. Поки що ми не досягли цього показника», – сказав Максим Степанов.

Міністр наголосив, що ефективна вакцинальна кампанія – це завдання не тільки МОЗ, але й голів ОДА та профільних структурних підрозділів на місцях.

«Вакцинація – це, без перебільшення, маркер здоров’я нації. Адже чим більше ми вакцинуємо осіб, тим захищенішими будуть наші громадяни. Життя людини – найголовніша цінність у нашій країні, а значить, вакцинація – це й питання національної безпеки», – зазначив Максим Степанов.

Міністр також закликав медиків не зволікати зі щепленнями й захистити себе. Оскільки це вберігає від інфікування більшістю штамів, які циркулюють. Вакцинуватися варто навіть тим, хто вже перехворів, бо кожен має різний рівень антитіл після недуги, і лише вакцина повертає їх титр до безпечних показників.

Наразі щеплення здійснюють 29 мобільних бригад. Перша хвиля імунізації передбачає вакцинацію тих категорій громадян, які напряму відповідають за національну безпеку – медиків та військових.

МОЗ України