Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 березня в Україні зафіксовано 6377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 309, медпрацівників – 263). Кількість активних ворих - 184 099 осіб.

Від початку кампанії щеплено 23 480 оcіб, із них отримали 1 дозу – 23 480 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

За 09 березня 2021 року щеплено 4 362 особи, із них вакциновано 1 дозою – 4 362 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1904 летальних випадків – 219 одужало (особи) – 5687 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 64 126 методом ПЛР — 33904 методом ІФА — 15116 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 15 106 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1416438 одужало (особи) – 1204916 летальних випадків – 27423 проведено ПЛР-тестувань – 7188346

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1416438 6377 27423 219 1204916 5687 м. Київ 143161 644 2809 17 96686 356 Вінницька 42797 575 744 8 29034 203 Волинська 41530 125 659 2 37871 212 Дніпропетровська 76615 226 2040 7 69317 127 Донецька 48955 118 1094 18 44901 114 Житомирська 55827 141 906 16 45616 196 Закарпатська 44908 399 1032 20 32916 287 Запорізька 70969 218 1221 5 66068 71 Івано-Франківська 70423 502 1308 16 51611 349 Київська 79462 320 1301 9 70784 216 Кіровоградська 11037 31 392 3 8255 28 Луганська 15320 74 479 1 14194 74 Львівська 83734 523 2340 11 71803 513 Миколаївська 44269 229 828 4 38688 313 Одеська 89260 586 1488 17 80767 885 Полтавська 47412 153 1016 12 43155 220 Рівненська 50257 173 643 4 47664 282 Сумська 49969 50 707 9 46741 189 Тернопільська 44711 148 632 4 39799 88 Харківська 87139 270 1666 14 78376 328 Херсонська 22016 6 655 1 20490 32 Хмельницька 50395 152 927 6 45764 209 Черкаська 49876 151 657 2 46378 131 Чернівецька 59667 533 1107 10 46421 147 Чернігівська 36729 30 772 3 31617 117

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.