Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 березня в Україні зафіксовано 6377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 309, медпрацівників – 263). Кількість активних ворих - 184 099 осіб.
Від початку кампанії щеплено 23 480 оcіб, із них отримали 1 дозу – 23 480 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 09 березня 2021 року щеплено 4 362 особи, із них вакциновано 1 дозою – 4 362 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1904
|
|
219
|
|
5687
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
64 126
|
|
33904
|
|
15116
|
|
15 106
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1416438
|
|
1204916
|
|
27423
|
|
7188346
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1416438
|
6377
|
27423
|
219
|
1204916
|
5687
|
м. Київ
|
143161
|
644
|
2809
|
17
|
96686
|
356
|
Вінницька
|
42797
|
575
|
744
|
8
|
29034
|
203
|
Волинська
|
41530
|
125
|
659
|
2
|
37871
|
212
|
Дніпропетровська
|
76615
|
226
|
2040
|
7
|
69317
|
127
|
Донецька
|
48955
|
118
|
1094
|
18
|
44901
|
114
|
Житомирська
|
55827
|
141
|
906
|
16
|
45616
|
196
|
Закарпатська
|
44908
|
399
|
1032
|
20
|
32916
|
287
|
Запорізька
|
70969
|
218
|
1221
|
5
|
66068
|
71
|
Івано-Франківська
|
70423
|
502
|
1308
|
16
|
51611
|
349
|
Київська
|
79462
|
320
|
1301
|
9
|
70784
|
216
|
Кіровоградська
|
11037
|
31
|
392
|
3
|
8255
|
28
|
Луганська
|
15320
|
74
|
479
|
1
|
14194
|
74
|
Львівська
|
83734
|
523
|
2340
|
11
|
71803
|
513
|
Миколаївська
|
44269
|
229
|
828
|
4
|
38688
|
313
|
Одеська
|
89260
|
586
|
1488
|
17
|
80767
|
885
|
Полтавська
|
47412
|
153
|
1016
|
12
|
43155
|
220
|
Рівненська
|
50257
|
173
|
643
|
4
|
47664
|
282
|
Сумська
|
49969
|
50
|
707
|
9
|
46741
|
189
|
Тернопільська
|
44711
|
148
|
632
|
4
|
39799
|
88
|
Харківська
|
87139
|
270
|
1666
|
14
|
78376
|
328
|
Херсонська
|
22016
|
6
|
655
|
1
|
20490
|
32
|
Хмельницька
|
50395
|
152
|
927
|
6
|
45764
|
209
|
Черкаська
|
49876
|
151
|
657
|
2
|
46378
|
131
|
Чернівецька
|
59667
|
533
|
1107
|
10
|
46421
|
147
|
Чернігівська
|
36729
|
30
|
772
|
3
|
31617
|
117
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.