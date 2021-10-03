10. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 березня  в Україні зафіксовано 6377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 309, медпрацівників – 263). Кількість активних ворих - 184 099 осіб.

Від початку кампанії щеплено 23 480 оcіб, із них отримали 1 дозу – 23 480 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  0 осіб.

За 09 березня 2021 року щеплено 4 362 особи, із них вакциновано 1 дозою – 4 362 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

1904
  • летальних випадків –

219
  • одужало (особи) –

5687

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

64 126
  • методом ПЛР —

33904
  • методом ІФА —

15116
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

15 106

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1416438
  • одужало (особи) –

1204916
  • летальних випадків –

27423
  • проведено ПЛР-тестувань –

7188346

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1416438

6377

27423

219

1204916

5687

м. Київ

143161

644

2809

17

96686

356

Вінницька

42797

575

744

8

29034

203

Волинська

41530

125

659

2

37871

212

Дніпропетровська

76615

226

2040

7

69317

127

Донецька

48955

118

1094

18

44901

114

Житомирська

55827

141

906

16

45616

196

Закарпатська

44908

399

1032

20

32916

287

Запорізька

70969

218

1221

5

66068

71

Івано-Франківська

70423

502

1308

16

51611

349

Київська

79462

320

1301

9

70784

216

Кіровоградська

11037

31

392

3

8255

28

Луганська

15320

74

479

1

14194

74

Львівська

83734

523

2340

11

71803

513

Миколаївська

44269

229

828

4

38688

313

Одеська

89260

586

1488

17

80767

885

Полтавська

47412

153

1016

12

43155

220

Рівненська

50257

173

643

4

47664

282

Сумська

49969

50

707

9

46741

189

Тернопільська

44711

148

632

4

39799

88

Харківська

87139

270

1666

14

78376

328

Херсонська

22016

6

655

1

20490

32

Хмельницька

50395

152

927

6

45764

209

Черкаська

49876

151

657

2

46378

131

Чернівецька

59667

533

1107

10

46421

147

Чернігівська

36729

30

772

3

31617

117

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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