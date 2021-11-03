Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 березня в Україні зафіксовано 9084 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 442, медпрацівників – 348). Кількість активних хворих - 187 591 особа.
Від початку кампанії щеплено 29 378 оcіб, із них отримали 1 дозу – 29 378 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 10 березня 2021 року щеплено 5 898 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 5 898 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
4250
|
|
262
|
|
5330
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
106 464
|
|
47365
|
|
18615
|
|
40 484
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1425522
|
|
1210246
|
|
27685
|
|
7235711
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1425522
|
9084
|
27685
|
262
|
1210246
|
5330
|
м. Київ
|
144014
|
853
|
2834
|
25
|
97220
|
534
|
Вінницька
|
43456
|
659
|
751
|
7
|
29379
|
345
|
Волинська
|
41701
|
171
|
665
|
6
|
38197
|
326
|
Дніпропетровська
|
76954
|
339
|
2062
|
22
|
69593
|
276
|
Донецька
|
49231
|
276
|
1106
|
12
|
44990
|
89
|
Житомирська
|
56211
|
384
|
918
|
12
|
45849
|
233
|
Закарпатська
|
45371
|
463
|
1050
|
18
|
33250
|
334
|
Запорізька
|
71218
|
249
|
1231
|
10
|
66165
|
97
|
Івано-Франківська
|
70956
|
533
|
1323
|
15
|
51928
|
317
|
Київська
|
79972
|
510
|
1320
|
19
|
71155
|
371
|
Кіровоградська
|
11105
|
68
|
397
|
5
|
8299
|
44
|
Луганська
|
15387
|
67
|
481
|
2
|
14253
|
59
|
Львівська
|
84334
|
600
|
2352
|
12
|
72068
|
265
|
Миколаївська
|
44412
|
143
|
842
|
14
|
38899
|
211
|
Одеська
|
89848
|
588
|
1505
|
17
|
80976
|
209
|
Полтавська
|
47770
|
358
|
1025
|
9
|
43263
|
108
|
Рівненська
|
50524
|
267
|
645
|
2
|
47827
|
163
|
Сумська
|
50154
|
185
|
715
|
8
|
46829
|
88
|
Тернопільська
|
45066
|
355
|
636
|
4
|
40059
|
260
|
Харківська
|
87697
|
558
|
1675
|
9
|
78684
|
308
|
Херсонська
|
22060
|
44
|
659
|
4
|
20504
|
14
|
Хмельницька
|
50902
|
507
|
939
|
12
|
45968
|
204
|
Черкаська
|
50130
|
254
|
662
|
5
|
46592
|
214
|
Чернівецька
|
60254
|
587
|
1116
|
9
|
46563
|
142
|
Чернігівська
|
36795
|
66
|
776
|
4
|
31736
|
119