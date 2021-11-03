11. 03. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.03.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 березня  в Україні зафіксовано 9084 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 442, медпрацівників – 348). Кількість активних хворих - 187 591 особа.

Від початку кампанії щеплено 29 378 оcіб, із них отримали 1 дозу – 29 378 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  0 осіб.

За 10 березня 2021 року щеплено 5 898 осіб, із них вакциновано 1 дозою –  5 898 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

4250
  • летальних випадків –

262
  • одужало (особи) –

5330

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

106 464
  • методом ПЛР —

47365
  • методом ІФА —

18615
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

40 484

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1425522
  • одужало (особи) –

1210246
  • летальних випадків –

27685
  • проведено ПЛР-тестувань –

7235711

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1425522

9084

27685

262

1210246

5330

м. Київ

144014

853

2834

25

97220

534

Вінницька

43456

659

751

7

29379

345

Волинська

41701

171

665

6

38197

326

Дніпропетровська

76954

339

2062

22

69593

276

Донецька

49231

276

1106

12

44990

89

Житомирська

56211

384

918

12

45849

233

Закарпатська

45371

463

1050

18

33250

334

Запорізька

71218

249

1231

10

66165

97

Івано-Франківська

70956

533

1323

15

51928

317

Київська

79972

510

1320

19

71155

371

Кіровоградська

11105

68

397

5

8299

44

Луганська

15387

67

481

2

14253

59

Львівська

84334

600

2352

12

72068

265

Миколаївська

44412

143

842

14

38899

211

Одеська

89848

588

1505

17

80976

209

Полтавська

47770

358

1025

9

43263

108

Рівненська

50524

267

645

2

47827

163

Сумська

50154

185

715

8

46829

88

Тернопільська

45066

355

636

4

40059

260

Харківська

87697

558

1675

9

78684

308

Херсонська

22060

44

659

4

20504

14

Хмельницька

50902

507

939

12

45968

204

Черкаська

50130

254

662

5

46592

214

Чернівецька

60254

587

1116

9

46563

142

Чернігівська

36795

66

776

4

31736

119
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