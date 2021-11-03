Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.03.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 березня в Україні зафіксовано 9084 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 442, медпрацівників – 348). Кількість активних хворих - 187 591 особа.

Від початку кампанії щеплено 29 378 оcіб, із них отримали 1 дозу – 29 378 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

За 10 березня 2021 року щеплено 5 898 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 5 898 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4250 летальних випадків – 262 одужало (особи) – 5330 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 106 464 методом ПЛР — 47365 методом ІФА — 18615 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 40 484 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1425522 одужало (особи) – 1210246 летальних випадків – 27685 проведено ПЛР-тестувань – 7235711

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України