МОЗ розширив можливості для пацієнтів, які потребують трансплантації кісткового мозку

Спеціалізована дитяча лікарня «Охматдит» віднині зможе надавати всі необхідні лабораторні послуги дорослим пацієнтам, які потребують трансплантації кісткового мозку. За ініціативи Міністерства охорони здоров’я України цей медичний заклад отримав новий статус, відповідно до якого розширення послуг для дорослого населення і стало можливим. Про це на брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова.

«Лабораторія «Охматдиту» сьогодні є єдиною в Україні, яка надає необхідний спектр послуг із генетичного типування для виконання трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин від донора, а якщо простими словами – трансплантації кісткового мозку. Нові потужності повністю покривають потребу і для дітей, і дорослих. Усі послуги, зокрема обладнання та реактиви, необхідні для здійснення лабораторних досліджень, для українців є безплатними», – наголосила Світлана Шаталова.

За словами заступниці міністра, «Охматдит» також зможе надавати послуги з екстракорпорального фотофорезу, який необхідний для лікування ускладнень після трансплантації кісткового мозку.

«Досі такі послуги надавали лише дітям, а дорослі змушені були їхати за кордон, де їх лікували за державний кошт. Тепер допомогу можна отримати в Україні», – зазначила Світлана Шаталова.

Нагадаємо, що за ініціативи Міністерства охорони здоров’я Уряд підтримав постанову «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», що дає поштовх для розвитку цілому напрямку медицини та створює цивілізовані умови для виконання складних та наукоємних операцій з трансплантації.

МОЗ України